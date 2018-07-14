0553 313 94 23

Göztepe, aradığını 2. Lig'de buldu!

Süper Lig'de mücadele eden İzmir temsilcisi Göztepe, Menemen Belediyespor'da forma giyen golcü oyuncu Samed Ali Kaya'yla anlaştı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 13:45
Göztepe, aradığını 2. Lig'de buldu!

Süper Lig'de Demba Ba ve Ömer Şişmanoğlu'nun ayrıldığı hücum hattını takviye etmek için arayışlarını sürdüren Göztepe, 2'nci Lig'den Menemen Belediyespor'un 22 yaşındaki golcüsü Samed Ali Kaya'yla anlaşmaya vardı.

Menemen'le Samed'in bonservisi konusunda el sıkışan sarı-kırmızılı ekip, genç forvete imza attırıp 19 Temmuz'da başlayacak Hollanda kampına götürecek. Samed Ali, geçen sezon başında 3'üncü Lig takımı Erzin Belediyespor'dan transfer olduğu Menemen'le 2'nci Lig'de 34 maçta 25 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

2 TAKIM İSTİYORDU

Göztepe'ye karşı daha önce 5 Eylül 2017'de Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında da Menemen formasıyla oynayan Samed'in adı BŞB Erzurumspor, Gazişehir Gaziantep gibi kulüplerle de anılıyordu. Samed'le forvet hattına ilk takviyesini yapan Göztepe, yabancı hücum oyuncusu da alacak. Göztepe'nin listesinde Patrick Twumasi, Abel Hernandez, Oussama Tannane gibi isimler de var. İzmir temsilcisi, Erzurum kampında teknik direktör Bayram Bektaş yönetimindeki ilk ve tek hazırlık maçını yarın saat 11.00'de Altınordu'yla oynayıp kampı noktalayacak.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 13:45
  1. Erzurum
  2. Gaziantep
  3. İzmir
  4. Menemen Belediyespor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehidin kahraman annesi: Çocuklarımın 9'u da vatana feda olsun
    1. Şehidin kahraman annesi: Çocuklarımın..
    2. Adnan Oktar’ın kendi ağzından talebeleri
    3. Cocu'dan tecrübeli oyuncuya övgü
    4. Adnan Oktar'ın yetiştirdiği en ünlü..
    5. Devlet Bahçeli konuşuyor - CANLI
    6. Bisikletiyle Ömer Halisdemir'in..
    7. Süper Lig'i sallayan yılın iddiası!
    8. Palamut'u dört gözle bekliyorlar
    9. Darbe gecesi sigara ile siper almıştı,..
    10. İşte Adnan'ın villasındaki 127 ekranlı..
    11. Bomba detay! Ümit Dündar evden 15 dk..
    12. İçişleri Bakanı Soylu'dan önemli..
    13. O görüntünün sebebi başkaymış!
    14. Göztepe, aradığını 2. Lig'de buldu!
    15. 'En büyük amacımız 15 Temmuz'u..
    16. Fenerbahçe dev transferi bitiriyor!
    17. İşte Adnan Oktar'ın Azerbaycan..
    18. YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih..
    19. 15 Temmuz'da 'bir minibüs dolusu C4'..
    20. 7 yaşındaki çocuğun üzerine kaynar su..
    Müslümanlara hakaretler yağdırdı! 'Mezarlıklarınızı b.k götürüyor'
    Müslümanlara hakaretler yağdırdı! 'Mezarlıklarınızı b.k götürüyor'
    Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi! Operasyon yapılacak mı?
    Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi! Operasyon yapılacak mı?
    İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına kadar sızan Adnancılar!
    İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına kadar sızan Adnancılar!
    Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...
    Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...
    Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!
    Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
    Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
    Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!
    Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!