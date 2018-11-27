Göztepe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Göztepe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı27 Kasım 2018 Salı 16:04
İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de dün Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Göztepe, 1 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Medipol Başakşehir maçında uzun süre forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer futbolcular ise dar alanda oyun çalıştı.
Deniz Kadah ile Kerem Atakan Kesgin çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.
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