Göztepe Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig Lefter Küçükanyonyadis sezonunun 34. ve son haftasında Göztepe Bornova Stadı'ndaAnkaragücü'nü konuk edecek. Peki, Göztepe Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair merak edilen detaylar...25 Mayıs 2019 Cumartesi 19:53
Süper Lig Lefter Küçükanyonyadis sezonunun 34. ve son haftasında Göztepe Bornova Stadı'nda Ankaragücü'nü konuk edecek. Peki, Göztepe Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair merak edilen detaylar...
Göztepe Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Bornova Stadı’nda oynanacak olan kritik maçta hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. 26 Mayıs 2019 Pazar günü oynanacak mücadele saat 19:00’da başlayacak. Mücadele Bein Sports 2'den naklen yayınlanacak.
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