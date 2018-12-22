THY- Euroleague
0553 313 94 23

Göztepe Ankara'da patladı!

Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe, deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etmeyi başardı.

22 Aralık 2018 Cumartesi 15:31
Göztepe Ankara'da patladı!

Süper Lig'in 17. haftasında Ankaragücü, Göztepe'yi konuk etti. Osmanlı Stadı'nın zeminindeki sorunun devam etmesi nedeniyle Kayseri'deki Kadir Has Stadı'nda oynanan maçtan Göztepe 3-0 galip ayrıldı. Göz Göz'ün golleri Cameron Jerome, Halil Akbunar ve Yoan Gouffran'dan geldi.

İzmir temsilcisi, yeni hocası Kemal Özdeş'le ilk galibiyetini alırken, Göztepe ile yollarını 2 hafta önce ayıran ve geçtiğimiz günlerde Ankaragücü'nün başına geçen Bayram Bektaş ise ilk maçından yenilgiyle ayrılmış oldu.

Bu sonuçla Göztepe puanını 22'ye çıkartarak 10. sıraya yükseldi. 20 puanda kalan Ankaragücü ise 12. sırada yer alıyor.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 15:31
  1. Kayseri
  2. İzmir
  3. Göztepe
  4. Ankaragücü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOFAŞ, Anadolu Efes maçına odaklandı
    1. TOFAŞ, Anadolu Efes maçına odaklandı
    2. Kilis’te silahlı kavga: 2 yaralı
    3. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MHP'ye ziyaret
    4. Dev kargo şirketi konkordato ilan etti!
    5. "Koskoca CHP 'şu illeri sana bıraktım,..
    6. TÜGVA Olağan Genel Kurulu
    7. "Gelecek, bugünden başlıyor"
    8. "Baro siyaseti popülizm rüzgarına..
    9. PKK'nın gençlik kanadına operasyon! 12..
    10. Kürdistan Yurtseverler Birliği ABD'ye..
    11. Gebze'de kamyonette korkunç infaz! 5..
    12. Erdoğan'dan gençlere dikkat çeken..
    13. Trump'tan 'insanlık dışı' önlem!
    14. Down sendromlu genç, Bağcılar'da 2..
    15. "İslam dünyasında barış ve huzur olmalı"
    16. Yakaladıkları 2,5 metrelik köpek..
    17. Bursa'da köpeğe çarpan kamyonet devrildi
    18. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    19. Freni boşalan kamyon şarampole..
    20. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?

    Günün Karikatürü

    22 Aralık 2019
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti