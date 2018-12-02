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Göztepe 3 maçtır puansız

- Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'a 1-0 yenilen Göztepe, son 3 maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı

02 Aralık 2018 Pazar 12:20
Göztepe 3 maçtır puansız


İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında deplasmanda Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe, son 3 maçından puansız ayrıldı.

Ligde son galibiyetini 11. haftada konuk ettiği Çaykur Rizespor karşısında 2-0'lık skorla alan Göztepe, daha sonra oynadığı 3 maçtan puan çıkaramadı. 12. haftada deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-1, 13. haftada İzmir'de Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip dün de Antalyaspor deplasmanından 1-0'lık yenilgiyle döndü.

Göztepe en son, 1. Lig'de mücadele ettiği 2016-2017 sezonunda 23, 24 ve 25. haftalarda üst üste 3 maçını kaybetmişti.

Bu sezon topladığı 18 puandan sadece 3'ünü deplasmanda kazanan Göztepe, dış sahada oynadığı 7 maçta 1 galibiyet ve 6 yenilgi aldı.

Cezalı Lamine Gassama ve Titi'den dünkü maçta faydalanamayan sarı-kırmızılı ekipte, üçüncü sarı kartını gören Wallace Reis cezalı duruma düştü. Savunma oyuncusu, 15. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 4 Aralık Salı günü deplasmanda TFF 3. Lig temsilcisi Nazilli Belediyespor'la karşılaştıktan sonra ligde 8 Aralık Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 12:20
  1. Futbol
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