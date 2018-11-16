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Gözlükteki çizikleri 5 dakikada geçiren yöntem

İşinize yarayacak pratik bilgileri sizler için derledik...

16 Kasım 2018 Cuma 22:30
Gözlükteki çizikleri 5 dakikada geçiren yöntem

Öncelikle gözlüğünüzün camını ılık sabunlu bir su ile yıkayın ve daha sonra durulayın. Daha sonra bir beze çok az miktarda dişmacunu sıkın ve gözlük camınızın üzerindeki çizikleri bu bezle ovun hafifçe dairesel hareketler ile ovma işlemi yapın ve gözlüğünüzü tekrar yıkayın ve temiz bir bez ile kurulayın gözlüğünüzdeki çiziklerin geçtiğini göreceksiniz..

Deri ceketlerinizi ve giysilerinizi önce limonla sonra gliserinle silin gliserin deri tarafından emildiği zaman giysiyi üzeri yünlü bir bezle silip daha sonra dolaba kaldırın. Açık renk ve koyu renk derileri birbirine temas ettirmeyin. Deri eşyalarınız da sertleşme olmuşsa hintyağı ile silmelisiniz.

Makarna, pirinç gibi nişastalı yiyeceklerin zamanla küflenmesini ve kurtlanmasını engellemek için bunları sakladığınız dolabın içine sarmısak, naneli sakız ya da defne yaprağı koyabilirsiniz. Ayrıca yine nohut, fasülye, mercimek gibi kuru bakliyatları saklarken bunları hava almayacak bir kaba koymalısınız. Çok uzun süre saklayacaksanız içerisine bolca tuz serpebilirsiniz.

Sizin veya çocuğunuzun saçına sakız yapıştı ve saça yapışan sakız nasıl çıkarılır bilmiyorsanız saçı kesmek zorunda kalıyorsunuz. Halbuki saçınıza yapışan sakızı zeytinyağı ile çıkarabilirsiniz. Zeytinyağı saça yapışan sakızı nötralize edecektir.

Pamuklu giysileri yenilemek istiyorsanız şu karışımı hazırlayın: 10 litre suda 2-3 yemek kaşığı arapsabunu veya rendelenmiş doğal kalıp sabunu eritip 2-3 yemek kaşığı karbonat atın bu karışımın içersine pamuklu giysileri koyup 24 saat beklemeye bırakın ondan sonra kaynatın ve yıkayın..

Limon başta salatalarımız olmak üzere birçok yemeğimizde kullanırız. C vitamini bakımından son derece faydalı olan limonlar maalesef bazen istediğimiz kadar sulu çıkmaz.

İşte tam bu noktada sizlere süper bir formülü açıklamak istiyoruz. 1 limondan 3 limona eşdeğer olacak su çıkarabilirsiniz. Limonu kesmeden evvel sıcak suda 5 dakika kadar bekletmeniz yeter.

İkinci yöntem limonu birkaç yerinden deldikten sonra mikro dalga fırınınızda 20 saniye ısıtıp ondan sonra sıkma işlemini yaparsanız yine 1 limondan 3 katı su alırsınız.

Sıktığınız limonun kabuklarını atmadan önce, ellerinizi bir güzel onların içiyle ovarak silin. Özellikle tırnaklarınızı.. Böylece tırnaklarınızın kırılmasını önlemiş olursunuz..

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 22:30
  1. pratik bilgi

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