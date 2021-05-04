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Yaşam Gözlükçüler açık mı?
Yaşam

Gözlükçüler açık mı?

Göz reçetesini yaptırmak için dışarı çıkmak yasak mı? Göz hekimlerinin düzenlediği reçetelerin geçerlilik süresi 10 gün. Bu sebeple göz muayenesi olan ve gözlük alması gerekenler gözlükçülerin açık olup olmadığını merak ediyor. Konu hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Peki, gözlükçüler kaça kadar açık?

Yeniakit Publisher
2021-05-04 10:42:00 -
Gözlükçüler açık mı?

29 Nisan’da başlayan tam kapanma sebebiyle vatandaşlar sık sık bazı konularda tereddüde düşüyor. Bunlardan biri de tam kapanmada gözlükçülerin açık olup olmadığı yönünde. Konu hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan cevap geldi. Peki, gözlükçüye gitmek yasak mı?

Gözlükçüler açık mı?

Tam kapanma dönemi boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında optisyenlik (gözlükçüler) müesseselerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilecek.Göz hekimlerince düzenlenen reçetelerin geçerlilik süresinin 10 gün olması ve tam kapanma süresi içerisinde gözlükleri zarar gören vatandaşların mağduriyet yaşamaması için valilikler/kaymakamlıklar tarafından her ilçede bir nöbetçi optisyenlik müessesesinin açık olması sağlanacak.

Nöbetçi optisyenlik müessesesinin çalışanları, valilik/kaymakamlık nöbet listesiyle birlikte "çalışma izni görev belgesi" formunu manuel düzenlemek ve denetim faaliyetleri sırasında kolluk kuvvetlerine ibraz etmek, ikametle iş yeri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacak.

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