Gözlerini kin ve nefret bürüdü! "Umarım korona Meclis'e bulaşmıştır"

Koronavirüs salgınında artan vakaların önüne geçilmek için önlemler artırılırken hastalıktan tamamen kurtulmak için ise aşı kampanyasında insan üstü bir çaba gösteriliyor.

Ne var ki toplumun bazı kesimleri bu ölümcül virüsü siyasi rakiplerinden kurtulmanın bir fırsatı gibi görüyor.

Bunun en net örneği Çanakkale'de yaşandı.

Çanakkale Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi İsmail Gürses koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından paylaşarak karantinaya girdiğini açıkladı.

Gürses'in bu paylaşımına birçok geçmiş olsun mesajı gelirken yorumlardan biri dikkat çekti.

CHP'nin Çanakkale İl Başkanı Metin Ümit Ural da paylaşıma yorum yapanlar arasındaydı. Fakat Ural'ın dileği hastalığın yayılması oldu.

CHP'li başkan yorumunda, "Geçmiş olsun, umarım meclise taşınmıştır." ifadelerini kullandı.

Konuyu AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan gündeme taşıdı.

Turan, CHP'li başkanın yorumundan aldığı ekran görüntülerini Twitter hesabından paylaşarak tepki gösterdi.

Turan, "Hep diyoruz, CHP yalanlarıyla, iftiralarıyla, başka başka hesapların iç uzantısı olmaktan da öte.. İşte, CHP ÇKale il Bşk'nın Covid-19 olan Meclis üyesine yorumu; “Hastalık tüm Meclise bulaşsın”! Çünkü Meclis Cumhur İttifakı'nı Bşk seçti. Utanmazlığın nirvanası! İnsan mısınız?" dedi.