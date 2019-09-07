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Gözleri kapalı, sırtı dönük şekilde 3 kişiye karşı satranç oynadı

Düzce’de düzenlenen satranç turnuvasında gözleri kapalı ve sırtı dönük şekilde 3 kişiye karşı mücadele eden Emre Mecit, 3 maçını da kazandı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 12:50
Gözleri kapalı, sırtı dönük şekilde 3 kişiye karşı satranç oynadı

Düzce’de düzenlenen satranç turnuvasında gözleri kapalı ve sırtı dönük şekilde 3 kişiye karşı mücadele eden Emre Mecit, 3 maçını da kazandı.


Türkiye Satranç Federasyonu Düzce temsilciliği tarafından “Sokakta Satranç Var” organizasyonu çerçevesinde 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Parkı’nda satranç turnuvası düzenlendi. Çeşitli yaş gruplarından birçok oyuncunun katıldığı turnuvada ise ilgi odağı gözleri kapalı olarak 3 oyuncuyla maç yapan Emre Mecit isimli yarışmacı oldu. Gözlerini bağlayarak rakiplerine sırtını dönen oyuncuya hamlelerini yapmak için 3 kişi yardım etti. Maç esnasında rakipleri de yaptıkları hamleleri yüksek sesle söyleyerek Emre Mecit’in hamleleri düşünmesine yardımcı oldu.


Turnuva hakkında bilgiler veren Türkiye Satranç Federasyonu Düzce Temsilciliği As Başkanı Mehmet Eşme Kaya, “Federasyonumuzun yaklaşık 5 yıldır düzenlediği ‘Sokakta Satranç Var’ etkinliğini düzenliyoruz. Eylül ayının ilk haftasında yapılıyor bu etkinlik, amacımız satrancı daha bilinir bir hale getirmek. İnsanlara bu sporu tanıtmak, gündemlerine sokmak. Bizde bu etkinliğin Düzce ayağında 15 Temmuz Parkı’nı seçtik. Sporcularımızı davet ettik. Gelen sporcularımızdan burada simultane olabilir, körleme olabilir kendi alanında serbest maçlar yaptırıyoruz. Hem de halka satranç sporunu göstermeye çalışıyoruz” dedi.


Gözleri bağlanan Emre Mecit’in aynı anda 3 oyuncu ile maç yaptığına işaret eden Eşme Kaya, “Sporcumuzun böyle güçlü bir yeteneği var. Körleme daha fazla sporcu ile de oynanabiliyor. Açık havada ses ve gürültü nedeniyle şimdilik 3 kişi ile oynatıyoruz. Satranç tahtasını kesinlikle görmüyor. Tamamen kafasında kurguluyor. Kafasında kurguladığı bütün hamleleri değil şimdi görmek en son halini, baştan sona doğru sayıyor” diye konuştu.


Ayrıca Emre Mecit, gözleri kapalı olarak aynı anda yaptığı 3 maçı da kazandı.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 12:50
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