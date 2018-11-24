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Gözleri görmeyen yavru köpek, açlıktan ölmek üzereyken bulundu

Kütahya'da bir hayvansever tarafından ölmek üzereyken bulunan yavru köpek, karnı doyurulduktan sonra yetkililere teslim edildi.

24 Kasım 2018 Cumartesi 21:42
Gözleri görmeyen yavru köpek, açlıktan ölmek üzereyken bulundu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, gözleri görmeyen yavru köpek açlıktan ölmek üzereyken duyarlı bir hayvansever tarafından kurtarıldı.

Tavşanlı ilçesi Çardaklı Mahallesi kırsalında, hayvansever Necdet Demirat tarafından bulunan yavru köpek, su içirildikten sonra veterinere gösterilerek İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık yetkililerine teslim edildi. Necdet Demirat bulduğu yavru köpekle ilgili olarak, "Sokak hayvanlarına yiyecek vermek için Çardaklı Mahallesi kırsalına gitmiştik. Burada bu yavru köpeği gözleri kapalı şekilde açlık ve susuzluk halinde ölmek üzereyken bulduk. Yaklaşık 3 kilometre yürüyerek çarşı içerisine getirdik. Yol güzergahında gelirken çeşmelerden su içirdim. Çünkü açlıktan ve susuzluktan halsizdi. İki gözü de görmüyor" dedi.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 21:42
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