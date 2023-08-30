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Siyaset Gözler Zafer Partisi'nin kadınlarında! Bu hakaret karşısında ne yapacaklar?
Siyaset

Gözler Zafer Partisi'nin kadınlarında! Bu hakaret karşısında ne yapacaklar?

Yeniakit Publisher
2023-08-30 21:23:00 -
Gözler Zafer Partisi'nin kadınlarında! Bu hakaret karşısında ne yapacaklar?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Türk kadınına yönelik bel altı hakaretinden sonra gözler partide görevli kadınlara çevrildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir toplantıda Türk kadınına ilişkin çok çirkin ifadeler kullanarak ahlak yapısını yine ortaya koydu.

Ümit Özdağ bir Alman yüzbaşıyla arasındaki şu diyaloğu anlattı:

"Bakın arkadaşlar bir alman yüzbaşı bana; 'siz Türkler fena değilsiniz, mesela ben bir Türk kadınıyla yatmayı kabul edebilirim' dedi. Bu bana yapılmış bir iltifattı, tamam, yani siz maymundan iyisiniz diyor"

Özdağ'ın bu sözlerinden sonra gözler, Zafer Partisi'ndeki kadınlara çevrildi.

Zafer Partili kadınların Ümit Özdağ'ın çirkin sözleri karşısında nasıl tepki verecekleri merakla bekleniyor.
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