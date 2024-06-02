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Ekonomi Gözler yeni yerlere çevrildi! Bir ilde daha petrol heyecanı
Ekonomi

Gözler yeni yerlere çevrildi! Bir ilde daha petrol heyecanı

Yeniakit Publisher
2024-06-02 14:23:00 -
Gözler yeni yerlere çevrildi! Bir ilde daha petrol heyecanı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Hakkari'nin Irak sınırında bulunan ilçesi Derecik'te 2 sahada petrol arayacak. Heyecanlandıran gelişme sonrası gözler Hakkari'den gelecek haberlere çevrildi.

Hakkari'nin Irak sınırında bulunan ilçesi Derecik'te, 'Derecik-1' ve 'Anadağ-1' adında 2 petrol arama sahası kuruldu.

IRAK SINIRINDAKİ DERECİK'TE 2 PETROL ARAMA SAHASI KURULDU

Kent merkezine 200 kilometre uzaklıkta, Irak sınırına 13 kilometre mesafede bulunan ve adı yıllarca terörle anılan Derecik ilçesinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından 'Derecik-1' ve 'Anadağ-1' adında 2 petrol arama sahası kuruldu. Altyapı çalışmalarının 3 ay önce başladığı 2 sahada, iş makineleri ile hummalı bir faaliyet sürüyor. İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan 'Derecik-1' petrol sahası ile Anadağ köyü sınıra 1,5 kilometre uzaklıktaki Yeşilova mezrasında bulunan 'Anadağ-1' petrol sahasında, yakın zamanda sondaj çalışmaları da başlayacak.

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