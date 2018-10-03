Gözler TÜİK'e çevrildi! Saat 10:00'da açıklanacak
TÜİK Eylül ayı enflasyon verilerini saat 10:00'da açıklayacak.03 Ekim 2018 Çarşamba 08:46
AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,46 artmasını bekliyor.
Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,15, en yüksek yüzde 4,0 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,46) göre, bir önceki ay yüzde 17,90 olan yıllık enflasyonun yüzde 21,19'a yükseleceği hesaplanıyor.
Enflasyon verisi öncesi Dolar 6,0023 seviyelerinden el değiştiriyor.
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