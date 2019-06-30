Gözler TOKİ Ayazma evleri çekilişinde

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 50 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da inşa edeceği 6 bini aşkın konutun kura çekiliş heyecanı devam ediyor. Hafta içinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleştirilen ilk grup çekilişin ardından sıra 2 Temmuz Salı günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek Başakşehir Ayazma evlerine geldi. 23 bin 533 başvurunun yapıldığı 250 konut için heyecanlı bekleyiş iki gün sonra Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde bitmiş olacak. Ayazma projesinde 162 adet 2+1 ve 88 ad et 3+1 tipi nitelikli konut yer alacak. Projedeki 2+1 daireler 238 bin liradan, 3+1 daireler ise 399 bin liradan satışa çıkarılmıştı. Vatandaşlara 28 bin 60 lira peşinat ve 793 lira taksitle ev sahibi olma imkânı sunuldu.