Gözler TBMM'de! Emekliye 355 lira zam

Yılda 2 kez biner lira bayram ikramiyesiyle muradına eren emeklilerin maaşına bu ay da son 10 yılın en yüksek zammı yansıtıldı. Zam oranı; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 9.17, memur emeklilerinde ise yüzde 8.65 oldu. İlk ikramiyelerini haziranda alan emekliler ikinci ikramiyelerini de bu ay Kurban Bayramı öncesinde ceplerine koydu. Ayrıca yaklaşık 7.5 milyon emekli de maaşlarını bayram öncesi alarak bayramı paralı geçirdi.



DAVA AİHM’E TAŞINDI



Milyonlarca emeklinin şimdi gözü intibakta. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, intibak beklentisi içinde. Bu konuda müjde bekleyen emekliler, umutlu. İntibak konusunda Anayasa Mahkemesi adres olarak TBMM'yi adres göstermiş, Türkiye Emekliler Derneği de konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımıştı. Eğer intibak düzenlemesi yapılırsa, yaklaşık 5 milyon kişinin maaşında artış yaşanacak. Düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak.



Yılda 2 kez biner lira bayram ikramiyesiyle muradına eren emeklilerin maaşına bu ay da son 10 yılın en yüksek zammı yansıtıldı. Zam oranı; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 9.17, memur emeklilerinde ise yüzde 8.65 oldu. İlk ikramiyelerini haziranda alan emekliler ikinci ikramiyelerini de bu ay Kurban Bayramı öncesinde ceplerine koydu. Ayrıca yaklaşık 7.5 milyon emekli de maaşlarını bayram öncesi alarak bayramı paralı geçirdi.



DAVA AİHM’E TAŞINDI



Milyonlarca emeklinin şimdi gözü intibakta. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, intibak beklentisi içinde. Bu konuda müjde bekleyen emekliler, umutlu. İntibak konusunda Anayasa Mahkemesi adres olarak TBMM'yi adres göstermiş, Türkiye Emekliler Derneği de konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımıştı. Eğer intibak düzenlemesi yapılırsa, yaklaşık 5 milyon kişinin maaşında artış yaşanacak. Düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak.



YENİDEN HESAPLANACAK



2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak. İlk intibakta 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lının maaşında 50 lira ile 355 lira arasında artış olmuştu. Yeni intibakta da artışın bu seviyelerde olabileceği belirtiliyor.. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak. İlk intibakta 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lının maaşında 50 lira ile 355 lira arasında artış olmuştu. Yeni intibakta da artışın bu seviyelerde olabileceği belirtiliyor. (Güneş)