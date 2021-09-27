Gözler söz veren Kemal Kılıçdaroğlu'nda! CHP iktidar olmadan İmam Hatip'e engel olmaya çalıştı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İmam hatipleri kapatmayacağız" sözü ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun bu söze kefil olmasına karşın, CHP'lilerin, İstanbul Ümraniye'ye bağlı Atakent Mahallesi'ndeki bir okul binasının, İmam Hatip Ortaokulu olarak kullanılmaması için harıl harıl çalıştıkları ortaya çıktı.

Bir grup azınlık mahalle adına konuştu!

Mahalleli, semtlerindeki okul binasının İmam Hatip Ortaokulu olarak kullanılmasını talep ederken, kendilerine Atakent Mahalle Dayanışması adını veren yaklaşık 25 kişiden oluşan azınlık bir grup, "Burada İmam Hatip istemiyoruz. Burası anaokulu olmalı." diyerek bir basın toplantısı düzenledi. Yapılan açıklamada Ümraniye Belediyesi'ndeki CHP'li meclis üyelerinin de okul binasının anaokuluna dönüştürülmesi için talepte bulundukları belirtildi. Öte yandan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Zehra Kızılkaya'nın da mahalledeki bir grup azınlığa destek verdiği ortaya çıktı.

Yaklaşık 25 kişiden oluşan Atakent Mahalle Dayanışması adlı grup, bütün mahalle adına konuşarak, "Buradan Ümraniye Belediyesi yetkililerine sesleniyoruz. Ümraniye Belediye Meclisi, Ümraniye halkının ihtiyaçları doğrultusunda karar almak zorundadır. Mahallemizdeki anaokulu binası üzerinden siyasi rant peşinde koşmayın. Halkın taleplerini görmezden gelmeyin." ifadelerini kullandı.

Gözler Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nda!

Mahallenin ezici çoğunluğu, okul binasının İmam Hatip Ortaokulu olarak kullanılmasını isterken, 25 kişilik azınlık "ille de anaokulu" diyor. Kamuoyu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun azınlığın sesini mi, çoğunluğun isteğini mi destekleyeceğini merakla bekliyor. Öte yandan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, henüz iktidara gelmeden İmam Hatip'e engel olmaya çalışan CHP'ye hala kefil olup olmadığı ise bilinmiyor.