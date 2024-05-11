Gözler pazartesi günü Ankara'da olacak! Miçotakis'ten dikkat çeken Türkiye sözleri

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 13 Mayıs'ta Ankara'ya gelmeye hazırlanıyor. Kritik zirve günlerdir Yunan medyasının bir numaralı gündem maddesi haline gelmiş durumda.

Yunan yetkililer her fırsatta iki ülke arasındaki pozitif havanın korunması gerektiğini vurgularken, Miçotakis Yunan medyasına verdiği bir röportajda Türkiye ziyaretine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

GÜVENE DAYALI BİR DURUŞLA KONUŞUYORUZ

"Türkiye ile kırmızı çizgilerimizi terk etmeden güvene dayalı bir duruşla konuşuyoruz. Göç meselesi gibi var olan zorluklara rağmen işbirliği yapabiliriz" diyen Başbakan Miçotakis, paylaştıkları coğrafyanın her iki ülkeyi de ortak çözümler bulmaya zorladığını söyledi.

"PARMAĞI TETİKTE TUTMAKTANSA KONUŞMAK İYİDİR"

"Türk-Yunan ilişkileri daha sakin sulara girmiş gibi görünüyor" diyen Yunan lider, "Büyük çoğunluk komşu Türkiye ile açık kanallara sahip olma ihtiyacını kabul ediyor. Parmağımızı tetikte tutmaktansa konuşmak daha iyidir" dedi ve ekledi;

"İyi iklimin pekiştirilmesi gerekiyor. Zorluklara rağmen işbirliği yapabiliriz. Tüm sorunlar çözülmeyecek ama parmağımızı her zaman tetikte tutmamalıyız"

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BUNDAN SONRA ATILACAK ADIMLAR İÇİN BİR TAKVİM BELİRLENMESİ UMULUYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aralık ayında Yunanistan'a gerçekleştirdiği ziyarette Ankara ve Atina karşılıklı ticareti artırma, iletişim kanallarını açık tutma ve gerilimi azaltmak için önlemler alma konusunda anlaşma sağlamıştı. Yunan liderin iade-i ziyaretinde iki ülke arasındaki ilişkilerde bundan sonra atılacak adımlar için bir takvim belirlenmesi umuluyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da geçtiğimiz günlerde Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya geldi. Toplantıda Erdoğan ve Miçotakis arasında gerçekleşecek toplantının detayları ele alındı.

YILDIRIM GEZİSİ:4-5 SAAT SÜRECEK

Yunan To BHMA gazetesi Başbakan Miçotakis'in Ankara ziyaretini 'Yıldırım gezisi' olarak değerlendirdi. İki liderin görüşmesinin akşam yemeği de dahil 4-5 saat sürmesinin beklendiğini belirten gazete görüşmelere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetritis'in de katılacağını yazdı.

Ta Nea gazetesi ise bunun Atina-Ankara arasındaki 2020'den beri gerçekleştirilecek 5. görüşme olduğunu, geçmiş temaslar sayesinde iki ülkenin ilişkilerinin seviye atladığını yazdı.

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