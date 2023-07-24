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Gündem Gözler Kabine toplantısında!
Gündem

Gözler Kabine toplantısında!

Yeniakit Publisher
2023-07-24 01:22:00 -
Gözler Kabine toplantısında!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak Kabine'de kritik konu başlıkları masada olacak.

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın bir araya gelecek. Toplantının ana gündem maddesi ekonomideki gelişmeler olacak. Milyonlarca memurun beklediği toplu sözleşme süreci de Kabine'de ele alınacak.

Kabine toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 gün süren Körfez turunun ardından Kabine ilk toplantısını yarın gerçekleştirecek. Kritik konu başlıklarının ele alınacağı Kabine'de ekonomideki gelişmeler, Rusya'nın tek taraflı feshettiği tahıl koridoru, İsveç'le yürütülen NATO süreci, memurların beklediği toplu sözleşme görüşülecek.

Körfez turu ve tahıl anlaşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turunda imzalanan 18 anlaşmanın ekonomiye etkileri Kabine'nin ana gündem maddeleri arasında yer alacak. Dış politikadaki bir diğer gelişme olan Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan Rusya'nın çekilmesi, Kabine'de kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Krizin çözümü için atılabilecek adımlar görüşülecek.

Ekonomideki gelişmeler ele alınacak

Ekonomiye Kabine'de geniş yer ayrılacak. ÖTV düzenlemesinin ardından piyasalardaki son durum masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın iş dünyasıyla görüşmesinden sonra kararlaştırılan orta vadeli plana dair hazırlıklarda gelinen son durum Kabine'nin gündeminde olacak.

Memurlar için toplu sözleşme süreci

Kabine'yi yakından takip eden kesimlerden birisi de memurlar. Memurlarda toplu sözleşme takvimi ağustos ayı itibarıyla başlayacak. 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali sosyal haklarının toplu sözleşmede belirlenmesi Kabine'de görüşülecek.
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İsveç'in NATO üyeliği

Ankara, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları yakından takip ediyor. Provokasyonlara karşı atılabilecek diplomatik adımlar Kabine'de görüşülecek. Öte yandan İsveç'in NATO üyelik sürecinin tamamlanabilmesi için kararın Meclis'ten geçmesi gerekiyor. 1 Ekim'de başlayacak yasama yılı öncesinde yaşananların İsveç'in NATO üyelik sürecine etkilerine de bir parantez açılacak.

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