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Siyaset Gözler İmamoğlu'ndayken sürpriz gelişme! Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na kazan kaldırdı: Adayım hazırım
Siyaset

Gözler İmamoğlu'ndayken sürpriz gelişme! Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na kazan kaldırdı: Adayım hazırım

Yeniakit Publisher
2023-06-14 01:09:00 -
Gözler İmamoğlu'ndayken sürpriz gelişme! Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na kazan kaldırdı: Adayım hazırım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı 12. kez yenilgi alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kaybetmesinin ardından CHP'de başlayan iç savaş devam ediyor. Gözler 'değişim' diyen İmamoğlu'nda iken sürpriz bir gelişme yaşandı. CHP'li Özgür Özel de genel başkanlık koltuğuna aday olduğunu açıkladı.

28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2. tur seçimlerinden istediği sonucu alamayan CHP'de, Kılıçdaroğlu'na karşı istifa çağrıları devam ediyor. Parti içinde kriz baş gösterirken Kılıçdaroğlu ise kasetle geldiği koltuğu bırakmamakta kararlı.

CHP'de genel başkanlık için adı geçen isimlerin başında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geliyor. İmamoğlu, seçimin hemen ertesi günü çok net bir şekilde değişim mesajı verdi.

Özgür Özel: Adayım, hazırım

Tüm gözler İmamoğlu'nda iken CHP'de sürpriz bir gelişme yaşandı. İmamoğlu gibi değişim mesajı veren Özel, gazeteci Murat Ağırel'e konuştu. Özel ile yaptığı görüşmeyi sosyal medyadan paylaşan Ağırel, "Özgür Özel ile görüştüm. 'Aday mısınız?' diye sordum, 'Adayım, hazırım' diye konuştu." ifadelerini kullandı.

Ağırel, Özel'in kendisine verdiği yanıtı şöyle aktardı:

"Genel başkanlıksa Genel başkanlık. Fedakarlıksa fedakarlık. İhtiras değil her şartta kazanmaya özlem. Kaybeden takımda santrafor olacağıma şampiyon takımda her mevkiye talibim. Gerekirse sorumluluk, gerekirse fedakarlık. Ben de varım. İnançla kararlılıkla buradayım. Çaresiz seçeneksiz umutsuz değiliz. Ama inatçı bir ihtiras sahibi de değilim. Üye delege ülke şartlar yürü derse yürürüm. Dur derse dururum. Aday mıyım, adayım, hazır mıyım hazırım. Hem sorumluluk almaya hem fedakarlık yapmaya hazırım."
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