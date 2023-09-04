Gözler enflasyon rakamlarında: İşte piyasanın tahmini! Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor

Tüketici Fiyat Endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 9,49 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 47,83 olarak kaydedilmişti.

Bugün, yılın 8. enflasyon verilerini oluşturacak olan ağustos ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi, memur ve emekliye yılın ilk 6 ayında yapılan zamma yüzde 19,77 oranında etkilemişti.

Anketlere göre Ağustos ayı enflasyonunun aylık yüzde 7, yıllık enflasyonun ise 55,9 olması bekleniyor. Ankette yıl sonu enflasyon beklentisi ise medyanda yüzde 62 seviyesine geldi.

17 kurumun katılımıyla gerçekleşen ankette yıl sonu enflasyon beklentisi ise medyanda yüzde 62 seviyesine geldi. 2023 yıl sonu enflasyon tahminlerinde en yüksek yüzde 69, en düşük ise yüzde 56 olarak belirlendi. Temmuz anket döneminde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 60 seviyesindeydi.

İSTANBUL’UN ENFLASYONU ULAŞTIRMAYLA YÜKSELDİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ağustos ayına ilişkin Ücretliler Geçinme İndeksi verisini açıkladı. İstanbul’da perakende fiyatlar 2022 Ağustos’una göre yüzde 74,17, toptan fiyatlar ise yüzde 66,18 arttı. Aylık bazda ise perakende fiyatlar yüzde 8,80 artarken, toptan fiyatlardaki artış 6,65 olarak gerçekleşti.

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Perakende fiyatlarda aylık bazda ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 32,29, gıda harcamalarında yüzde 9,77, ev eşyası harcamalarında yüzde 8,94, diğer harcamalar grubunda yüzde 7,53, konut harcamalarında yüzde 6,50, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 4,11, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 1,87 ve giyim harcamalarında yüzde 0,33 artış izlendi.

Aylık bazda toptan fiyatlar mensucat grubunda yüzde 12,35, madenler grubunda yüzde 9,44, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 8,28, gıda maddeleri grubunda yüzde 8,23, kimyevi maddeler grubunda yüzde 4,25, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 3,65, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,77 arttı.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI KAÇ LİRA OLACAK? GÖZLER ENFLASYON RAKAMLARINDA

Öte yandan memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılları için zam oranı belli oldu. Peki 2024 yılının Ocak ayında öğretmen, polis, uzman doktor, komiserin maaşı kaç lira olacak? Ekonomist Muhammet Bayram tek tek anlattı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun toplantısı sona erdi. Toplantıda çıkan karara göre, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10; 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

"EN DÜŞÜK AYLIK 30 BİN TL'Yİ GEÇECEK"

Açıklanan zam oranının ardından Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın şu ifadeleri kullandı: "Enflasyon farkı toplu sözleşme kazanımıdır, müjde gibi ifade edilemez. Refah payı alamadık. Enflasyon farkıyla birlikte Ocak'ta en düşük aylık 30 bin TL'ye gelecek."

Peki 2024 yılının Ocak ayında öğretmen, polis, uzman doktor, komiserin maaşı kaç lira olacak? Ekonomist Muhammet Bayram tek tek anlattı. Bayram milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Son altı aylık enflasyon farkı ile beraber sayın Bakan Işıkhan açıklama yaptı. Sene sonunda en az yüzde 40 en fazla ise yüzde 45 artış olacak.

Tabi bunun üzerine ilave refah payı artışı yapılabilir. O yüzden toplu sözleşmede oranlar ücret artışına etki etmiyordur. Yani toplu sözleşmede ne kadar zam verilirse verilsin üzerine enflasyon farkı verilecekti.

Sene başında memur ve memur emeklilerine yüzde 40 ile yüzde 45 oranında artış kesinleşti diyebiliriz. Tabi ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyon tutarları açıklanacak. Yüzde 40-45 arasındaki tutarlar tahmini tutarlardır.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI KAÇ OLACAK?

En düşük memur maaşına ilişkin 29 bin 700 TL tutarı vardı. 30 bin TL’nin altında kalmaması konuşuluyordu. 4 ayın enflasyonu çıkmadığı için en düşük memur maaşına ilişkin öngörüde bulunmak zor. Ancak Bakan Bey’in açıkladığı rakama göre 32 bin TL düzeyinde bir en düşük memur maaşının olacağını tahmin ediyoruz.

MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN TAHMİNLER NELER?

Memur emeklileri de memurlar kadar yapılan oranda bir zam artışı alacaklar. En az yüzde 40 ile 45’lik bir artış yapılacaktır. Buna göre 9 bin 846 lira alan memur emeklisinin maaşı 14 bin lira seviyelerine çıkmış olacak."