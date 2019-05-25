Gözler Dorukhan’da, yönetim beklemede

Beşiktaş’ın genç yıldızı Dorukhan Toköz için İtalyan ve İngiliz kulüplerinin ilgisi var. Beşiktaş Yönetimi’ne henüz bu futbolcu için teklif gelmezken, yönetim de gelmesi muhtemel teklifleri, milli maçların ardından kabul edecek.

Beşiktaş’ın genç yıldızı Dorukhan Toköz, İtalya Serie A ve İngiltere Premier Lig ekiplerinin radarına girdi. İngiliz ve İtalyan medyalarında bu futbolcuyla ilgili olarak haberler çıkarken, Beşiktaş Yönetimi’ne şu ana kadar gelen resmi bir teklif olmadı. Siyah-beyazlılar da Dorukhan için gelecek olan teklifleri beklemeye aldı. Zira Fransa ve İzlanda ile oynanacak olan maçların kadrosuna davet edilen Dorukhan Toköz’ün, milli forma altında, süre alması halinde göstereceği performans da, bu futbolcu için gelecek teklifleri etkileyecek. Dorukhan için özellikle İtalyan kulüplerinin 7 milyon Euro’luk teklifte bulunacağının haberleri çıksa da, yönetim bu futbolcu için 10 milyon Euro’dan kapıyı açmayı düşünüyor.