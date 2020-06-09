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Gündem

Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi: Sokağa çıkma kısıtlamasına yeni formül

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde son dönemde 9 kez telekonferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı, koronavirüs salgını sonrası bugün ilk kez yüz yüze gerçekleştiriliyor. Toplantıda 65 yaş üstü ve 18 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına "esnetme" de gündeme gelecek.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 16:48:00 -
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi: Sokağa çıkma kısıtlamasına yeni formül

"Sosyal mesafeli" ve önlemlerin alınacak yapılan kabinede normalleşme adımları değerlendirilecek. Koronavirüs sürecinde atanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da ilk kez yüz yüze kabine toplantısına katılacak. Kabine toplantısında 1 Haziran normalleşmesinin ardından gelinen durum, hastalığın seyri gözden geçirilecek.

65 yaş üstü ile 18 yaş altına "esnetme"

65 yaş üstü vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar için uygulanan sokağa çıkma izinleri de değerlendirilecek. Toplantıdan esnetme kararı çıkması bekleniyor.

Düğün sezonu açılabilir

Ağustos'ta başlatılması planlanan genç çiftlerin merakla beklediği düğün sezonuyla ilgili kararın da bugünkü toplantıda alınması bekleniyor. Sezonun başlaması durumunda düğünler yüzde 25 kapasiteyle, ateş ölçümü yapılarak gerçekleşecek. Ekonomide yaşanan son gelişmeler, ekonomik destek paketleri, normalleşme takviminde kısa vadede uygulamaya konulacak düzenlemeler hakkında da değerlendirmeler yapılacak.

Libya meselesi

Toplantıda Erdoğan, geçen hafta Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac ile görüşmesine dair bilgi verecek. Bunun dışında Doğu Akdeniz'deki durum, Suriye ve İdlib'teki gelişmeler de değerlendirilecek.

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