0553 313 94 23

Gözaltındaki arkadaşlarına ekmek arası uyuşturucu getirdi

Denizli'de ihbar üzerine harekete geçen emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin adliye binasında işlemleri devam ederken, zanlıların arkadaşı şüphelilere ekmek içerisinde uyuşturucu hap ve sentetik uyuşturucu getirdi.

05 Şubat 2019 Salı 16:53
Gözaltındaki arkadaşlarına ekmek arası uyuşturucu getirdi

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlılara, ekmek arasında uyuşturucu hap getiren şüpheli, arkadaşlarıyla birlikte tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu'na (UYUMA) yapılan bir ihbar üzerine harekete geçti.

Ekipler, uyuşturucu temin ettiği ve sattığı belirlenen sokak satıcılarından 5'ini yakaladı. Şüphelilerin uyuşturucuyu aldığı adreslere baskın düzenleyen ekipler, Y.T. ile Y.C'yi gözaltına aldı. Zanlıların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, satışa hazır halde paketlenmiş 42 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 kişiden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Y.T. ve Y.C, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

Ekmek arası uyuşturucu hap

İki şüphelinin adliye binasında işlemleri devam ederken, M.E. arkadaşlarına verilmek üzere "yiyecek" getirdi.

Yapılan kontrolde ekmeğin arasına gizlenmiş 2 uyuşturucu hap ile 0,5 gram sentetik uyuşturucu bulundu. M.E. gözaltına alındı.

Y.T, Y.C. ve M.E, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 16:53
  1. uyuşturucu madde ticareti
  2. ekmek arasında uyuşturucu
  3. Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
  4. Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA)
  5. eroin
  6. sentetik uyuşturucu
  7. sulh ceza hakimliği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beni neden doğurdunuz dedi! Ailesine dava açacak
    1. Beni neden doğurdunuz dedi! Ailesine..
    2. Kayserispor'da hedef galibiyet
    3. Sakarya'daki FETÖ/PDY davası
    4. Balıkesir'de yolcu otobüsü tıra..
    5. FETÖ'nün avukat yapılanmasına ilişkin..
    6. Kahramanmaraş'ta 33 suçtan 3 yıldır..
    7. Ali Koç açıkladı: Fenerbahçe şampiyon..
    8. 'Şirk dolu şarkıları' savunmak Akif..
    9. Golf: 17. Golf Mad Pro-Am Turnuvası
    10. İstanbul'da silahlı çatışma! Polis..
    11. Döviz kurları
    12. "Trump kitlesi nezdinde puan toplamak..
    13. Bunu eken 50 bin TL kâr ediyor!..
    14. Görenler inanamadı! Astronot uzaya..
    15. Belçika'da Doğu Türkistan protestosu
    16. Ayvacık'ta 33 kaçak göçmen yakalandı
    17. Midilli'ye kaçmak isterken yakalandılar
    18. "İstanbul Müzik Festivali" 47. yılında
    19. "Üst sıralara tırmanışa devam etmek..
    20. Türk hakemler, VAR toplantısına..
    İstanbul için son anketin sonuçları açıklandı!
    İstanbul için son anketin sonuçları açıklandı!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor

    Günün Karikatürü

    05 Şubat 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül ve yeni parti açıklaması! "Bu kadar çekingenlikten sonra zor tutarlar"
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül ve yeni parti açıklaması! "Bu kadar çekingenlikten sonra zor tutarlar"