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Aktüel

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan AA muhabiri yaşadıklarını anlattı

Ürdün'de haber takibi sırasında basın kartını göstermesine rağmen polis tarafından tartaklanarak gözaltına alınan AA Muhabiri Leys el-Cuneydi, Türk Büyükelçiliği görevlilerinin devreye girmesi sonucu özür dilenerek serbest bırakıldığını söyledi

Yeniakit Publisher
2020-08-10 18:57:06 -
Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan AA muhabiri yaşadıklarını anlattı

AMMAN (AA) - Ürdün polisi tarafından dün gözaltına alındıktan sonra akşam saatlerinde serbest bırakılan Anadolu Ajansı (AA) Ürdün muhabiri Leys el-Cuneydi, uğradığı saldırıyı ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

AA muhabiri Cuneydi, dün Ürdün'ün İrbid kentinde Öğretmenler Sendikası'nın kapatılması kararının iptal edilmesi talebiyle düzenlenen gösterileri takibi sırasında gözaltına alındı.

Cuneydi, bir süre gözaltına tutulduktan sonra dün akşam geç saatlerde serbest bırakıldı.

Serbest kalmasının ardından konuşan Cuneydi, basın kartını göstermesine rağmen güvenlik güçlerince kendisine saldırıldığını, birkaç saat gözaltında tutulduğunu daha sonra emniyetin kendisinden özür dileyerek serbest bıraktığını anlattı.

Emniyetin kendisine kasıtsız bir yanlışlık olduğunu ilettiğini söyleyen Cuneydi, Türk Büyükelçiliği ve Ürdün Gazeteciler Sendikasının konuya müdahil olmasının ardından serbest kaldığını ekledi.

İrbid kentinde dün öğretmenler, sendikalarının kapatılması kararının iptal edilmesi talebiyle gösteri yapmıştı.

Amman Başsavcısı Hasan Abdellat, 25 Temmuz'da Öğretmenler Sendikası'nın çalışmalarının durdurulması, sendika merkezinin iki yıl süreyle kapatılması ve Yönetim Kurulu'ndan 13 üyenin bir hafta gözaltına alınması kararı almıştı.

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