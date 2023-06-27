Gözaltına alınan Yanardağ’a şehit ailelerinden öfke! Bu ihanete ağır ceza verilsin

CHP yandaşı TELE 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, TELE 1 ekranlarında yaptığı bir konuşmada, terörist başı Abdullah Öcalan’a methiyeler düzdüğü sözleri büyük infiale sebep oldu. Yanardağ tepki çeken açıklamasında, şu sözleri sarf etti: “İmralı’ya baktığımız zaman, 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir.”

Rtük harekete geçti

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında Yanardağ gözaltına alındı. Rezil açıklamaların ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de, kanal hakkında inceleme başlatıldığını söyledi. Şahin, “Binlerce kişinin katili terörist başını öven Merdan Yanardağ denilen şahsın açıklamaları üzerine TELE 1 hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi.

Vatana ihanete eşdeğer

Yanardağ’ın sözlerine tepki gösteren İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Zeki Dilmen ise, şunları kaydetti: “Bölücü terör örgütünü ve onun eli kanlı elebaşını televizyon ekranından öven, ona methiyeler düzen Merdan Yanardağ’ı şiddetle kınıyoruz. Her metrekaresi şehit kanlarıyla sulanmış bu aziz vatanda bölücü teröristleri övmek yapılabilecek en büyük ihanettir. Gereken yasal düzenlemeler yapılarak terörü ve teröristi övenlere en ağır yaptırımlar getirilmeli, ekran yasağı konulmalıdır. Suçu ve suçluyu övmenin suç olduğunu herkes biliyor. Ancak bölücü ve terör seviciler buna aldırış etmeden ülkemizin birliğini, dirliğini dinamitleyen açıklamalarını sürdürüyor. Demek ki bu suçların cezaları yetersiz. Terörü, bölücülüğü savunmak vatana ihanetle eşdeğer bir suç sayılmalı. Cezaları ağırlaştırılmalı ki bir daha vatanımıza, milletimize, aziz şehitlerimize ve gazilerimize hakaret etme cüretini kimse gösteremesin. Devlet büyüklerimizden bu konuda gereken çalışmayı yapmalarını bekliyoruz.”

Ağır cezalar getirilmeli

Avukat Ali Kaan Kılıçoğlu da, kamuoyunu oluşturmada en etkili araçlar olan medya ve sosyal medyada terörü övme suçunun cezasının artırılmasının elzem olduğunu belirterek, şunları dile getirdi: “TV programında yaptığı açıklamada, Apo hafife alınacak birisi değil diyerek terörün ve teröristin propagandasını yapan Merdan Yanardağ 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu 7/2 maddesine göre terör örgütünün propagandasını yapmıştır. Söz konusu kişi, bu suçu basın ve yayın yolu ile işlediği için cezasında arttırma yoluna gidilmesi gerekmektedir. Lakin bu suçun cezası caydırıcı nitelikte değildir. Ceza yaptırımının en önemli özelliği verilen cezanın caydırıcı nitelikte olmasıdır. Tarih ibret alınacak olaylarla doluyken bizler bu olaylardan ders almalıyız. Osmanlı’ya ihanet eden Patrik Gregorius’u ve kin kapısını bilmeyenimiz yoktur. Ecdad kendisine ihanet etmeyeni başının tacı yaptığı gibi ihanet edene de caydırıcı cezalar uygulamış, 600 yıl adaletle yeryüzüne hükmetmiştir. Bugüne geldiğimizde terör örgütü kuran, üye olan faillere verilen cezalar mutlaka caydırıcı olmalı hatta bunun için idam cezası getirilmelidir. Bununla birlikte terör örgütü propagandası yapan şahısların, hele hele bunu basın ve yayın yolu ile gerçekleştiren şahısların cezası bu kadar az olmamalı ki büyük devletimizin merhametinin yanında hak edene verdiği cezanın ne kadar adaletli ve caydırıcı olduğunu tüm dünyaya gösterelim.”