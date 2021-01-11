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Gündem Gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı mı?
Gündem

Gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı mı?

Türkiye Ümit Can Uygun’u Aleyna Çakır’ın öldürülmesi olayında tanıdı. Aleyna Çakır’a uyguladığı şiddet görüntülerini sosyal medyaya paylaşmasıyla gözler bir anda Ümitcan Uygun’a çevrilmişi. Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır’ın ölümünün baş şüphelisi olarak görülüyordu. Her defasında suçsuz olduğunu iddia eden Ümitcan Uygun bu kez adaletin önünde kaçamadı. Sosyal medya üzerinden uyuşturucu içerkenki görüntülerini paylaşan Ümitcan Uygun gözaltına alındı. Peki gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-11 12:48:00 - 2021-01-11 12:48:41
Gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı mı?

Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Kaçmaya çalışırken yakalanan Uygun, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Ümitcan Uygun tutuklandı mı?

Ümitcan Uygun, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra sorgusu tamamlandı. Gelen son dakika haberine göre; Uygun az önce adiyeye sevk edildi.

O anlar kameralar tarafından görüntülendi.

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