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Yerel Gözaltına alınan "torbacıların" 9'u tutuklandı
Yerel

Gözaltına alınan "torbacıların" 9'u tutuklandı

Mardin'de jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı 11 uyuşturucu şüphelisinin 9'u tutuklandı

Yeniakit Publisher
2021-01-23 10:59:00 -
Gözaltına alınan "torbacıların" 9'u tutuklandı

Geçtiğimiz çarşamba günü Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçede yapılan operasyon sonucu uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı, ayrıca gençleri uyuşturucu bataklığına sürüklediği tespit edilen 11 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve Midyat Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 9'u 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanırken 2 şahsın da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Jandarmanın operasyonu esnasında ikametinde bulunmayan 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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