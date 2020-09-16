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Aktüel Gözaltına alınan şarkıcı Halil Sezai, serbest bırakıldı
Aktüel

Gözaltına alınan şarkıcı Halil Sezai, serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 15:20:03 -
Gözaltına alınan şarkıcı Halil Sezai, serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da komşunu darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Tuzla'da 4 villalık bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) arasında tartışma çıktı.

Yaşanan tartışma sırasında darbedildiğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekiplerince kamera kayıtları incelendi.

Yapılan incelemede hakkında Meriç'i darbettiği gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen Halil Sezai Paracıkoğlu, Kadıköy'deki evinde gözaltına alındı.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Paracıkoğlu, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili 3 kişinin daha ifadesine başvurdu.

Bu arada, kamera görüntülerinde olaya karıştığı tespit edilen iki şüphelinin yakalanması için de başlatılan çalışmaların sürdüğü bildirildi.

- Darp görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarında yer alan görüntülerde, şüpheli Paracıkoğlu ile Hüseyin Meriç arasındaki tartışma anları ve sonrasına yaşanan darp olayı görülüyor.

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