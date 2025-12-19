Gözaltına alınan Levent Gültekin kimdir? Gazeteci Levent Gültekin neden gözaltına alındı?

Gazeteci Levent Gültekin, YouTube kanalında yaptığı programdaki ifadeleri nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla gözaltına alındı.

Gazeteci Levent Gültekin neden gözaltına alındı?

Gazeteci Levent Gültekin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

LEVENT GÜLTEKİN KİMDİR?

2 Şubat 1972 doğumlu olan Levent Gültekin, 2025 yılı itibarıyla 53 yaşındadır. Gazeteci ve yazar Levent Gültekin, Türkiye'de siyaset, medya ve toplumsal dönüşüm başlıklarında yaptığı yorumlarla uzun yıllardır kamuoyunun yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Levent Gültekin kimdir sorusu, son günlerde yaşanan gözaltı gelişmesinin ardından yeniden gündemin üst sıralarına taşındı.

Levent Gültekin, 2 Şubat 1972 tarihinde Ardahan'ın Göle ilçesinde dünyaya geldi. Türk bir anne ve Kürt bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Gültekin, üniversite eğitimine kadar olan öğrenim hayatını doğduğu ilçede sürdürdü. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. Akademik kariyerini Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yaptığı yüksek lisans eğitimiyle sürdürdü.

Gazetecilik mesleğine Yeni Şafak gazetesinde adım atan Gültekin, bu kurumda yaklaşık beş yıl boyunca farklı görevlerde bulundu ve bir dönem gazetenin haber müdürlüğü görevini üstlendi. 2000 yılında Yeni Şafak'tan ayrıldıktan sonra Gerçek Hayat dergisini kurarak genel yayın yönetmenliğini yaptı. Aynı dönemde internet haber sitelerinde "Cenk Açık" takma adıyla yazılar kaleme aldı.

2007 yılında Star Medya Grubu'nda İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Levent Gültekin, 2009 yılında ise TMSF yönetimindeki Cine5 kanalında yönetici olarak görev yaptı.