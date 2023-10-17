Gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 560'a yükseldi Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 55 Filistinli daha gözaltına alındı

Serahane, operasyonlarda, aralarında eski Filistin Meclisi Başkanı Aziz Duveyk ile bazı eski milletvekilleri ve Hamas yetkililerin de olduğu en az 55 Filistinlinin gözaltına alındığını ifade etti.

İsrail makamlarından ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

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Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 778 Filistinlinin öldüğünü, 10 binden fazla Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İşgalci İsrail Batı Şeria'da 92 Filistinliyi gözaltına almıştı.

İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 560'a yükseldi

İşgalci İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 92 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, işgalci İsrail güçlerinin Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik gözaltıları sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, işgalci İsrail güçlerinin işgal altındaki Kudüs kentinin yanı sıra Batı Şeria'nın Beytullahim, El Halil, Ramallah, Nablus, Selfit, Kalkilya ve Tulkerem kentlerinde 92 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.