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Gündem Gözaltına alınan Dilan Polat'la ilgili yeni gelişme
Gündem

Gözaltına alınan Dilan Polat'la ilgili yeni gelişme

Yeniakit Publisher
2023-11-03 17:52:00 - 2023-11-03 18:01:36

Geçtiğimiz günlerde gözaltın alınan Engin ve Dilan Polat’ın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmada, Polat çiftinin ifade işlemlerine başlandığı öğrenildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve eşi Dilan Polat’ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili ‘Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

24 kişi gözaltına alındı

Söz konusu soruşturma çerçevesinde çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 34 şüphelinin 24’ünü gözaltına almıştı.

Polat çiftinin ifade işlemlerine başlandı

Başlatılan soruşturma kapsamında mal varlıklarına el konulan şüphelilerin kili isimlerinden Dilan ve Engin Polat çiftinin ifadelerinin ise akşam saat 17.20 sıralarında başlandığı belirtildi.

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