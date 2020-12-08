Gözaltılar var, bazılarının evinden PKK paçavraları çıktı! Şehirde silahlı kavga

Osmaniye Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana gelen olayda; iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda özel harekat ve çevik kuvvet polisinin sevk edildiği bildirildi.

Kavgaya karıştığı belirlenen 13 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken; yaralı kişi ise ambulansla hastaneye götürüldü.

Evlerde silahlar ve terör örgütü malzemeleri

Kavgaya karışan bazı şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları, 2 kalaşnikof, 4 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 565 adet değişik çaplarda fişek, 2 kesici alet ele geçirildi.

Diğer yandan; kavgaya karışan 75 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal etmeleri nedeniyle toplam 236 bin 250 lira para cezası uygulandı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.