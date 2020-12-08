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Aktüel Gözaltılar var, bazılarının evinden PKK paçavraları çıktı! Şehirde silahlı kavga
Aktüel

Gözaltılar var, bazılarının evinden PKK paçavraları çıktı! Şehirde silahlı kavga

Osmaniye'de iki aile arasında çıkan ve uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavgaya karışan 13 kişi gözaltına alınırken; 75 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlalden toplam 236 bin 250 lira para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 20:38:00 -
Gözaltılar var, bazılarının evinden PKK paçavraları çıktı! Şehirde silahlı kavga

Osmaniye Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana gelen olayda; iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda özel harekat ve çevik kuvvet polisinin sevk edildiği bildirildi.

Kavgaya karıştığı belirlenen 13 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken; yaralı kişi ise ambulansla hastaneye götürüldü.

Evlerde silahlar ve terör örgütü malzemeleri

Kavgaya karışan bazı şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları, 2 kalaşnikof, 4 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 565 adet değişik çaplarda fişek, 2 kesici alet ele geçirildi.

Diğer yandan; kavgaya karışan 75 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal etmeleri nedeniyle toplam 236 bin 250 lira para cezası uygulandı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

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