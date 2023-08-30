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Dünya Gözaltı olayı lehine döndü: Anti Küreselci Trump anketlerde önde!
Dünya

Gözaltı olayı lehine döndü: Anti Küreselci Trump anketlerde önde!

Yeniakit Publisher
2023-08-30 13:04:00 -
Gözaltı olayı lehine döndü: Anti Küreselci Trump anketlerde önde!

Atlanta Journal-Constitution tarafından yapılan son anket, Donald Trump’ın Georgia eyaletinde de açık ara birinci olduğunu ortaya koydu.

Atlanta Journal-Constitution tarafından yapılan son anket, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, 2020 başkanlık seçimlerine müdahale ile suçlandığı Georgia’da, Cumhuriyetçi rakiplerinden açık farkla önde olduğunu ortaya koydu. Bu sonuç, Trump’ın Georgia’da hakkında açılan davadan etkilenmediğini gösteriyor.

GEORGIA'DA YÜZDE 57 ALIYOR

Ankette Trump, Cumhuriyetçi adaylar arasında yüzde 57 ile açık ara önde görülüyor. Trump'ın en yakın rakibi Florida Valisi Ron DeSantis’in yüzde 15 ile ikinci sırada.

Diğer Cumhuriyetçi adaylardan Mike Pence yüzde 4, eski South Carolina Valisi Nikki Haley ile işadamı Vivek Ramaswamy yüzde 3 ve eski New Jersey Valisi Chris Christie ise yüzde 2'de kaldı.

16-22 Ağustos arasında 807 Cumhuriyetçi seçmen arasında yapılan ankette kararsızların oranı ise yüzde 14 olarak kayıtlara geçti.

GEORGIA'DA TESLİM OLDU

Trump, Georgia eyaletinde, 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu suçlamasıyla Atlanta büyük jürisi tarafından 15 Ağustos’ta suçlanmış, hazırlanan iddianame kapsamında 24 Ağustos'ta da teslim olmuştu.
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Bu dava kapsamında 200 bin dolar olarak belirlenen kefalet bedelini ödeyen Trump’ın, teslim olduğu sırada tutuklama dosyası için ilk kez sabıka fotoğrafı çekilmişti.
Trump, teslim olduğu 24 Ağustos'tan bu yana aday adaylığı için 7,1 milyon dolardan fazla bağış toplamıştı.

Ülke tarihinde Trump'ın sabıka fotoğrafının çekilmesi uygulaması, bir ABD başkanı için ilk olma özelliğini taşıyor.

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