Gözaltı morluklarından kurtulmak için bunları deneyin

GÖZALTI MORLUKLARININ NEDENLERİ NELERDİR?

Çoğu zaman göz altı morlukları ciddi sağlık sorununa işaret etmez fakat çok nadir de olsa bazı ciddi hastalıklar hakkında göz altı morlukları sinyaller verir. Gözaltı morlukların bazı önemli nedenleri şunlardır:

Kalıtsal: Bazı kişilerde göz altı morlukları kalıtsaldır. Ailede bulunan başka kişilerde vardır.

Alerjiler:Alerji göz altı morluklarına neden olabilmektedir. Saman nezlesine yatkın kişilerde özellikle bazı mevsimlerde yaygın görülür. Bu kişilerde bazı gıdalara karşı alerji olması morluklara neden olabilir.

Anemi: Bazı besinlerin eksikliği de göz altı morluklarına neden olabilmektedir. Genelde anemi hastalarında göz altı morlukları yaygın şekilde görülür.

İlaçlar: Kan damarlarını genişleten bazı ilaçlar da buna neden olabilir, gözlerin altındaki derinin koyulaşmasına sebep olur. Bunun yanında bazı ilaçlar alerjiye neden olarak göz etrafında ve altında şiş, siyah halkalara neden olur.

Yorgunluk: Normal bir insanın günde en az 8 saat uyuması gerekmektedir. Uyku eksikliği de göz altı morluklarının başlıca sebeplerindendir.

Karaciğer Sorunları: Göz altı morlukları nadir de olsa karaciğer sorunlarından da kaynaklanmaktadır.

Yaş: Göz altı morlukları en sık yaşlı kişilerde görülür. Bu derinin kollajen kaybına bağlıdır.

Güneş: Uzun süre güneşe maruz kalmak da göz altı morluklarına neden olabilmektedir. Bu durumda güneş cilt daha fazla melanin üretimi gerçekleştirir ve morluğa neden olur.

Ne Zaman Doktora Gidilmeli?:Eğer morluk giderek daha kötüleşiyorsa mutlaka doktorunuzla görüşmelisiniz. Bunun yanında morluk sadece bir gözde ise yine doktorunuzla görüşerek hastalığın altında yatan asıl sebebin tespit edilip tedavinin başlaması gerekir.

GÖZ ALTI MORLUKLARI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Göz altı morlukları genelde çok ciddi sorunlardan kaynaklanmamasına rağmen can sıkıcı bir durumdur. Fakat bazı doğal yöntemlerde göz altı morluklarının tedavi edilmesi mümkündür.

Salatalık Suyu: Salatalık gözlerinize yatıştırıcı ve soğutma etkisi sağlayacak iyi doğal ilaçların başında gelir. Aynı zamanda çok iyi bir cilt toneridir. Yapmanız gereken tek şey salatalığın presleyerek suyunu çıkarmak ve bir pamuk yordamıyla gözlerinize uygulamak. 3-4 gün uyguladığınızda belirgin sonuçlar alacaksınız.

Zerdeçal: Zerdeçal anti inflamatuar ve anti oksidan özellikleri ile bilinir ve göz altı morluklarına karşı oldukça etkilidir. Zerdeçal tozunu ananas suyu ile karıştırarak macun elde edin. Macunu gözleriniz altındaki morluklara 10-15 dakika boyunca uygulayın. Böylece 3-4 gün sonra morlukların gittiğini ve göz altında derinin yumuşadığını göreceksiniz.

Soğuk Su: Göz altı morluklarından kurtulmanın en etkili ve kolay yöntemlerinden bir tanesi de soğuk sudur. Yapmanız gereken şey bir süre güneşin altında kaldıktan sonra özellikle soğuk suyla gözlerinizi yıkamak. Kan damarlarının yanında göz altı morlukların ortadan kalkmasına yardımcı olur. Bunun yanında soğuk süt de aynı şekilde yardımcı olabilir.

Su İçmek: Cildin sürekli nemli kalması göz altı morluklarının ortadan kalkmasına yardımcı olduğu gibi cildin sürekli nemli kalmasını sağlar.

İyi Bir Uyku: Özellikle yorgun bir günün ardından iyi bir uyku göz altı morluklarının oluşmasını engeller. Düzenli uyku göz altı morluklarının oluşmasını engeller.

Elma: Elmanın içerdiği doğal asit göz altı morlukları ve göz etrafındaki siyah halkaların giderilmesinde önemli rol oynayabilir. Küçük ince dilimler halinde elmayı kesin ve gözünüz etrafında koyun, yarım saat bekleyin ve morluk gidene kadar devam edin.

Limon Suyu: Limon suyu bol miktarda C vitamini içermektedir. Pamuk yordamıyla gözünüzün içerisine kaçırmadan morluklara uygulayın. Daha sonra limon suyunu nemli bir bez yordamıyla silin. Günde 2-3 kere uygulayın.

Nane Suyu: Nane suyuna bir miktar zerdeçal ve tuz ekleyin. Bu karışımı bir pamuk yordamıyla etkilenen kısma uygulayın. 10-15 dakika boyunca günde 2-3 kere uygulayın. Birkaç gün sonra göz altı morluklarının ortadan kalktığını göreceksiniz.

Badem Yağı: Badem yağını düzenli olarak az miktarda göz altına uygulayabilirsiniz. Uyumadan önce her gün bir kereye mahsus uygulamak mümkün. Bu uygulama göz altı morluklarının kısa sürede ortadan kalkmasını sağlar.

Gül Suyu: Cildiniz için kullanabileceğiniz en etkili doğal ürünlerden bir tanesi de gül suyudur. Bu inanılmaz şifa kaynağı göz altı morluklarının ortadan kalkmasına da etkilidir. Kapalı olduğu halde göz kapaklarına ve altlarına pamuk yordamıyla uygulamak mümkün. Bu göz altı morluklarını giderdiği gibi cildin gençleşmesini sağlar.

Çiğ Patates: Çiğ patatesi dilimleyerek göz üzerine koymak hem şişkinliği giderir hem de göz altı morluklarının ortadan kalkmasını sağlar. Bunun yanında çiğ patatesin preslenerek suyunun göz altlarına uygulanması morlukların giderilmesine yardımcı olur.