Göz tembelliği nasıl tedavi edilir?

Aileler, çocuklarda göz tembelliğinin olup olmadığını kendileri de teşhis edebilmektedirler. Bunun için, çocuğun her iki gözü de teker teker kapatarak, bir objeyi gösterip, bu objeyi görüp, görmediklerini ve objeyi takip edip, edemediklerine dair bir yöntem kullanabilirler.

Bir gözde net görememe durumunda uzman doktora başvurarak görmeyi engelleyici nedenleri (şaşılık, katarakt, göz kapağı düşüklüğü gibi) ortadan kaldırıp tedavisi yapılmalıdır.

Çocukluk döneminde başlanılan tedavide öncelikle muayenelerde ve tedavi yöntemi olarak iyi gören göz kapatılıp, diğer gözün görme sinirlerini geliştirmek amaçlı göz kapama yöntemi uygulanır.

Ayrıca bu tedavinin yanında bilgisayar ortamında geliştirilen özel bir nörovizyon uygulamasıyla çocuk, göz egzersizleri yapmaktadır. Bu uygulama internet ortamı üzerinden çeşitli şekilleri tanıma ve anlamlandırma çalışmasını kapsamaktadır.

İnternet ortamında yapılan bu çalışma, doktorunda anında ulaşma imkânı sağlayarak uzaktan da olsa gelişimi takip edilip, tedavi de başarı kat edilmektedir.

İlerleyen yaşlarda yani erişkinlerde göz tembelliğinin fark edilmesi durumunda, yüzde yüz tedavisi mümkün değildir. Çünkü artık beyin görme duyusunu bu yaşa kadar tamamlamıştır. Sadece iyileştirme çalışmaları yapılabilmektedir. Tedavi olarak, lazerle veya kontak lens uygulamasıyla numarası yani göz görme düzeyi ilerletilir.

Göz tembelliği tedavisi yapılmaz ise, görme yetisi az olacağından kişinin hem akademik hayatında hem mesleki seçimlerinde hem de becerilerini kısıtlayıcı bir engel olarak karşısına çıkarak, kişinin hayatını etkileyecektir.

Bu yüzden de geç kalmamak adına, çocukluk döneminde, çocuğunuzu yılda bir kez muhakkak bir göz hekimine kontrol ettirmeniz, rahatsızlığın tedavisi için kurtarıcı bir önlem olacaktır.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.