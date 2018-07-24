0553 313 94 23

Göz tembelliği nasıl tedavi edilir?

Görme öğrenilen bir duyudur. Çocuklukta ilk yedi yaş içerisinde beynin hızla geliştiği bu dönemlerde görme duyusu da gelişir ve beyin görmeyi öğrenir.

24 Temmuz 2018 Salı 22:56
Göz tembelliği nasıl tedavi edilir?

Aileler, çocuklarda göz tembelliğinin olup olmadığını kendileri de teşhis edebilmektedirler. Bunun için, çocuğun her iki gözü de teker teker kapatarak, bir objeyi gösterip, bu objeyi görüp, görmediklerini ve objeyi takip edip, edemediklerine dair bir yöntem kullanabilirler.

Bir gözde net görememe durumunda uzman doktora başvurarak görmeyi engelleyici nedenleri (şaşılık, katarakt, göz kapağı düşüklüğü gibi) ortadan kaldırıp tedavisi yapılmalıdır.

Çocukluk döneminde başlanılan tedavide öncelikle muayenelerde ve tedavi yöntemi olarak iyi gören göz kapatılıp, diğer gözün görme sinirlerini geliştirmek amaçlı göz kapama yöntemi uygulanır.

Ayrıca bu tedavinin yanında bilgisayar ortamında geliştirilen özel bir nörovizyon uygulamasıyla çocuk, göz egzersizleri yapmaktadır. Bu uygulama internet ortamı üzerinden çeşitli şekilleri tanıma ve anlamlandırma çalışmasını kapsamaktadır.

İnternet ortamında yapılan bu çalışma, doktorunda anında ulaşma imkânı sağlayarak uzaktan da olsa gelişimi takip edilip, tedavi de başarı kat edilmektedir.

İlerleyen yaşlarda yani erişkinlerde göz tembelliğinin fark edilmesi durumunda, yüzde yüz tedavisi mümkün değildir. Çünkü artık beyin görme duyusunu bu yaşa kadar tamamlamıştır. Sadece iyileştirme çalışmaları yapılabilmektedir. Tedavi olarak, lazerle veya kontak lens uygulamasıyla numarası yani göz görme düzeyi ilerletilir.

Göz tembelliği tedavisi yapılmaz ise, görme yetisi az olacağından kişinin hem akademik hayatında hem mesleki seçimlerinde hem de becerilerini kısıtlayıcı bir engel olarak karşısına çıkarak, kişinin hayatını etkileyecektir.

Bu yüzden de geç kalmamak adına, çocukluk döneminde, çocuğunuzu yılda bir kez muhakkak bir göz hekimine kontrol ettirmeniz, rahatsızlığın tedavisi için kurtarıcı bir önlem olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 22:56
  1. sağlık
  2. kadın aile
  3. Göz Sağlığı
  4. göz tembelliği
  5. göz tembelliği tedavisi
  6. sağlıklı yaşam

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Göz yanması nasıl geçer?
    1. Göz yanması nasıl geçer?
    2. Bitter çikolata faydalı mıdır?
    3. Lübnan'dan 'Yahudi Ulus Devlet..
    4. Her sabah bir elma yerseniz.....
    5. Unutkanlık neden olur?
    6. Toplanan imzalarla ilgili CHP'den ilk..
    7. Kulak ağrısının nedenleri nelerdir?
    8. CHP'li üyeden haklı çıkış! Linç edilen..
    9. Panik atak nasıl durdurulur?
    10. Haber geldi! MİT, TSK ve ÖSO anında..
    11. Sinüzit neden ağrı yapar?
    12. Vertigo hastalığı nasıl anlaşılır?
    13. Göz tembelliği nasıl tedavi edilir?
    14. Skandal iş ilanı! Tesettürlü olmayan...
    15. FIFA, yılın futbolcusu adaylarını..
    16. Elektrikli süpürge nasıl temizlenir?
    17. Binali Yıldırım: Basının gelecekte de..
    18. Rekor kırdı! Değeri tam 871 milyar..
    19. Türkiye'den Kanada'ya silah uyarısı!
    20. Bingöl’de fotoğraf çekerken baraj..
    Erdoğan talimat vermişti! 200 bin TL'ye kadar maaş
    Erdoğan talimat vermişti! 200 bin TL'ye kadar maaş
    İYİ Parti’de ortalık karıştı! Akşener fenalaştı
    İYİ Parti’de ortalık karıştı! Akşener fenalaştı
    Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
    Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade!
    Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade!
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri