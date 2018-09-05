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Göz kapağı iltihabına (Blefarit) dikkat!

Göz kapağı iltihabı nasıl anlaşılır? Tanısı için neler yapılmalıdır? Tedavisi nasıl olur?

05 Eylül 2018 Çarşamba 16:18
Göz kapağı iltihabına (Blefarit) dikkat!

Blefarit gözde yanma, batma, kızarıklık, sulanma, kaşıntı, çapaklanma gibi şikayetlere neden olabilir. Göz kapaklarında şişlik, kızarıklık, kirpiklerde düzensizlik ve yapışıklık izlenebilir.

GÖZ KAPAĞI İLTİHABI NASIL ANLAŞILIR?

Blefaritin iki tipi vardır. Yağlı ciltlerde görülen seboreik blefarit iken, diğeri mikrobik etkenlere bağlı gelişir. Seboreik blefarit aslında bütün cildi etkileyen bir durumdur. Seboreik blefaritte gözyaşının yapısı bozulmuştur ve hormonlar, beslenme, ve strese bağlı gelişebilir. Böyle bir durumda kapak kenarları kızarıktır ve kirpik diplerinde kepeklenmeler olur. Kapak kenarında kolaylıkla kaldırılabilen kabuklar oluşturur. Mikrobik blefarit genellikle çocuklukta başlar. Kapak kenarlarında sert, kaldırıldığında kanayan kabuklar vardır ve bu kabuklar gözü açık tutmada zorluk yaratır.

TANISI İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

Tanı blefarit bulgularının göz muayenesi ile saptanması ile konur. Bazı durumlarda, göz kapağı üzerinde oluşan yağ veya kabuklardan örnekler alarak bakteri, mantar ya da alerji testi için inceleme yapılabilir.

TEDAVİSİ İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

Göz kapağı kenarlarının düzenli temizlenmesi ve bakımı tedavide esastır. Hastalar gözkapağı bakımını uzun süre uygulamalıdır. Bu bakımda önce göz kapağı kenarına, yakmayacak biçimde, sıcak pansuman uygulanır. Bunun için temiz küçük bir havluyu cildinizi yakmayacak sıcaklıktaki suya batırıp sıkınız. Gözlerinizi kapatıp havluyu gözlerinizin üstünde 5-10 dakika tutunuz. Arada gerekirse havluyu tekrar sıcak suyla ıslatınız. Bu işlem göz kapaklarındaki kan dolaşımını artırarak iyileşmeyi hızlandırır ve yağ bezlerinin ağızlarını açarak yağın drenajini sağlar ve temizler. Kapak kenarı temizliğini eczanelerde bulabileceğiniz özel mendil ve solüsyonlarla yapabilirsiniz. Hastalık bir kez kontrol altına alındıktan sonra düzenli yapılan kapak temizliğiyle semptomlarda belirgin bir düzelme görülür.

Ciddi olgularda antibiyotikli damla ve merhemler faydalıdır. Kortizonlu damlalar kaşıntı irritasyon gibi bulguları hafifletmekle birlikte uzun süre kullanımlarında ilacın başka yan etkileri ortaya çıkabilir. Suni gözyaşı damlaları gözlerde kuruluk belirtilerini gidermeye yardımcı olur. Dirençli vakalarda oral antibiyotik kullanımı faydalı olabilmektedir.

Seboreik dermatit, rozasea ya da diğer hastalıkların neden olduğu blefarit vakaları, altta yatan hastalığın tedavi edilmesi ile kontrol altına alınabilmektedir.

Blefarit şikayetlerini kesin olarak hafifletebilecek bir alternatif tıp seçeneği olmasa da, omega-3 yağ asitleri içeren gıda takviyeleri veya bu açıdan zengin diyet içerikleri yararlı olabileceği söylenmektedir. Omega-3 yağ asitlerini, somon balığı, ton balığı, alabalık, keten tohumu ve ceviz gibi besinlerde bulabilirsiniz.

TEDAVİSİ SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR?

Blefarit’in gelişme riskinizi azaltmak için yüzümüzü düzenli olarak yıkamak, gözlere kirli ellerle dokunmamakve göz kapaklarının ovalanmaması (enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir) önemlidir.

 

 

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 16:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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