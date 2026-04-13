Göz kamaştıran mekanların karanlık yüzü deşifre oldu! Bebek, Etiler ve Kuruçeşme hattında uyuşturucu baskını
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması, şehrin en popüler eğlence merkezlerine sıçradı. Beşiktaş’ın kalbi sayılan Bebek, Kuruçeşme ve Etiler’deki lüks restoran ve mekanlarda gerçekleştirilen aramaların ardından gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 11'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik veya aracılık etmek" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha polis ekiplerince gözaltına alındı.
Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 19'a yükseldi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ve sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 11'i tutuklama, 8'i adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Şüphelilerin hakimlikteki işlemlerine birazdan başlanacak.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik dün düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında Beşiktaş'ın Bebek, Kuruçeşme ve Etiler semtlerindeki restoran ve eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren bazı yerlerde arama yapılmıştı.
