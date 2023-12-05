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Gündem Göz göre göre soykırım! Gazze'de can kaybı 16 bini aştı, 7 bin 112'si çocuk
Gündem

Göz göre göre soykırım! Gazze'de can kaybı 16 bini aştı, 7 bin 112'si çocuk

Yeniakit Publisher
2023-12-05 22:22:00 -
Göz göre göre soykırım! Gazze'de can kaybı 16 bini aştı, 7 bin 112'si çocuk

Gazze Şeridi’ndeki hükümetin medya ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 16 bin 248’e yükseldiği belirtildi.

Şehit edilenlerin 7 bin 112'sinin çocuk, 4 bin 885'inin kadın olduğu ifade edildi.

En az 81 gazeteci ve medya çalışanının saldırılarda öldüğü aktarılan açıklamada, aralarında doktorlar ve ilk yardım ekiplerinin de bulunduğu en az 286 sağlık personelinin hayatını kaybettiği belirtildi.

1.5 milyon Filistinli evinden edildi!

En az 1,5 milyon Filistinlinin zorla yerinden edildiği ifade edilen açıklamada, yetersiz yardım akışının başta kadın ve çocuklar olmak üzere sivilleri derinden etkilediğine dikkat çekilerek, yardım dağıtımlarının durdurulması veya yavaşlatılmasının Gazze'deki 2,4 milyon kişinin “ölüm cezasına” çarptırılması anlamına geldiği vurgulandı.

Öte yandan katil İsrail bu akşam da Gazze’deki Deyr El Balah kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda çok sayıda bina yıkılırken, çok sayıda sivil ise hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklar, İsrail’in vurduğu evin Abu Mussabeh ailesine ait olduğunu ve saldırının herhangi bir uyarı yapılmadan gerçekleştirildiğini belirterek, yaralıların El-Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldığını ifade etti.
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