Göz göre göre düşünemiyorsanız eyvah!

Geçenlerde sayfamızın üst köşesinde bu görsele yer vermiş, hemen yanında şu bilgilendirmede bulunmuştuk:

"İki gözümüz var fakat her biri 130 milyon görme siniri hücresinden oluşuyor. Her bir hücrenin içinde 100 trilyon atom olduğu düşünüldüğünde bu sayı kainattaki bütün yıldızların sayısından bile daha fazla.. Saymışlar mı diyeceksiniz. Nasıl saysınlar; sadece tahmin! Belki orada da bir sonsuzlukla karşılaşmak mümkün!"

Bu rakamlar insanı delirtir

Bugün varımız yoğumuz gözlerimizle ilgili birkaç ilginç notu daha sizlerle paylaşalım istedik. Meselâ:

Siz bu cümleyi okuyup bitirene kadar gözünüzde 100 milyar işlem yapıldı!

Gözler bütün insanları hep çok ve derinden etkilemiştir. Sadece mucizevi sayılabilecek biyolojik özellikleriyle değil, aynı zamanda bütün kültürlerde ve medeniyetlerde duyguların, birliğin, adaletin, öngörü, bilgeliğin ve ebediyetin sembolü olarak kullanılmış olması özelliği ile de…

Kainatın pek çok noktasında tespit edilen “Eye-Nebula” olarak adlandırılan, aynı gözlerimize benzeyen yukarıdaki gibi nebulaların varlığı, bilgi ve algımızın ötesinde, varoluşun ve kainatın şifrelerini barındırdıklarının kanıtı adeta.

Onlar, tek penceremiz!

Göz, beyinden sonra insan vücudundaki en kompleks organ..

-Çünkü gözlerimiz; 200 milyondan fazla çalışan parçadan oluşmuştur.

-107 milyon ışığa hassas hücreye sahiptir.

-10 milyondan fazla rengi ve grinin 500 farklı tonunu ayırt edebilen hassasiyettedir.

-Göz dinlenmeden her an % 100 kapasitesiyle çalışabilen tek organdır.

-Göz kapaklarımızı bir saniyede 5 kez kırpabilme potansiyelimiz var ve yılda ortalama 5.200.000 kez kırpmaktayız.

-Göz kasları vücuttaki en aktif ve en hızlı hareket eden kaslardır.

-3 boyutlu görebilmemiz sağlıklı iki adet gözümüz olmasındandır.

-Göz korneası vücudumuzla kan damarı ilişkisi bulunmayan tek dokudur. Buna rağmen varlığını dışarıdan oksijenle beslenerek sürdürmesi akıl alır gibi değildir.

-Uygun ışık ve şartlar altında insan gözü yaklaşık 23 km uzaktaki mum ışığını görebilecek kapasitededir.

-Her parmak izi kendine has eşsiz 40 karakteristik özelliğe sahipken İris’te bu sayı 256’dır.

-Doğumdan ölüme yenilenmeden hayatta kalan hücrelerden oluşur. Yani kaybedilenin telafisi yoktur.

-Daha daha garibi canlılardaki gözlerin çoğu birbirininin aynı gibi görünse de görüş güçleri akla ziyan ölçüde farklıdır. Kimi karanlıkta görür, kimi 300 km. hızla hedefine kilitlenmişken bile görür, kimi burnunun ucunu zor görürken, kimi uçak mesafesinden yerdeki fareyi görür!

Göz hakkında elde edilen bilgilerin teknolojiye uyarlanmasıyla da her geçen gün eskisinden çok daha gelişmiş kameralar, fotoğraf makineleri ve sayısız optik sistemler üretilmektedir. Ancak, en gelişmiş kamera dahi gözün sahip olduğu ışık ve kontrast duyarlılığına, odaklanma ve çözünürlüğe sahip değildir.