Göz felci, İnsan için çok önem arz eden bir organdır. Çünkü hayatın tüm bağlantısını görme organı ile gerçekleştirdiği için insan gözde olabilecek tüm rahatsızlıklar insanın tüm işlerini engellemekle beraber hayattan kopmasına sebep olacaktır. Göz felcide gözün hareketi sırasında ve bunu yaparken bu duruma katılan yapıların etkilenmesi ile meydana gelmektedir. Peki, göz felci neden olur?

Göz felci nedir neden olur?

Göz felci oluşumu ileriki yaşlarda göz damarlarının tıkanması ile meydana gelen bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlık genelde şeker hastalarında ve yüksek tansiyonu bulunan insanlarda önemli ölçüde görülen rahatsızlıkların başında gelmektedir. Çünkü bu hastalıklar göz felcini tetiklemektedir. Ama gereken teşhis ve tedavi sonrası kısa sürede bu rahatsızlıklar düzelmektedir. Göz felcinde doktorların en fazla dikkat ettiği durum ise sinirlerdir. Sinirler üzerine baskı yapan damar genişlemeleri doktorların en fazla endişe ettikleri durumdur. Bu genişleme aşırı derece büyür ve bu büyüme sırasında olabilecek yırtılma göz felci olan hastanın ölümüne sebebiyet verecektir. Göz felci olan hastalar için en tehlikeli durumların başında gelmektedir. Doktorlarında ilk yaptıkları hasta da damar genişlemesine bakmaktır. Göz felcinin meydana geldiği bölgeyi çok ayrıntılı bir şekilde incelemek gerekmektedir. Göz felcine neden olabilecek durumlar incelenmesi ile gözde olan rahatsızlığın tedavi yolu bu şekilde belli olacaktır. Sinirler ile hareket eden göz arkasındaki yerlerinde tutulması mümkündür. Eğer tutulma oldu ise bölgede çok şiddetli ağrılar meydana gelmektedir. Çoklu göz sinirlerinin tutulmasında da çok ayrıntılı bir inceleme gerekmektedir. Bu incelenmenin ana nedeni vücutta var olan herhangi bir kanserden mi kaynaklandığını tespit için çok ayrıntılı inceleme yapılır.

Göz felci için şunları kısaca söylemekte fayda vardır. Bu rahatsızlığa en yakın olan hastalar şeker hastaları ve yüksek tansiyonu olan hastalardır. Bu hastalar çok da fazla dikkat etmekle beraber herhangi şüphede doktora gitmelerinde fayda vardır. Sorunun göz felci ise direk müdahale ile hastalığın hasarını en aza indirmek mümkün olacaktır. Göz felci rahatsızlığının geçmesi içinde doktorun verdiği ilaçları düzenli kullanılmalıdır. Göze ve göz kapağına günlük egzersiz yaparak kısa sürede bu tedavi yöntemi ile eski sağlığınıza kavuşacağınızdan şüpheniz olmasın.