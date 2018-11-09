Göz altında halkalar..



Göz altınızdaki gölgelere neyin sebep olduğunu bulmadığınız sürece hangi tedavinin gerçekten bu halkaları azalttığını bilmek mümkün değildir. Farklı sebeplerle ortaya çıkan dört tip gözaltı halkası vardır. Hemen aynanın karşısına geçin ve gözaltı bölgenizi dikkatli bir biçimde inceleyin.

Aşağıdakilere göre hangi renk olduğunu tespit edin ve sonra gerçekten faydalı olacak çözümleri arayın.

Kahverengi lekelenme, genetik özellikleriniz…

Mavimsi mor renkli halkalar, uyku eksikliği…

Menekşe- kırmızı renkte gölgelenme, ciltteki incelmeye bağlı..

Halkalanma ya da torbalanmaya bağlı gölgelenme yaşlanmaya bağlı belirtilerdir.

HAYAT TARZINIZ..

Mavimsi mor renkli halkalarınızın sorumlusu yaşama tarzınız olabilir. Kronik uykusuzluk ya da yorgunluk, iklim şartları, stres, alerjiler, burun tıkanıklıkları, sigara kullanımı, alkol içilmesi, aşırı tuzlu yemek, yeterli su içmemek, böbrek, tiroid vb. hastalıklar, göz bozuklukları, kan oksijen seviyesinin düşmesi ile ilgili olabilir. Uykunuzu almanız, alerjinize, beslenmenize ve yaşama tarzınıza dikkat etmelisiniz. Bol oksijenli ortamlarda bulunmanız ve derin nefes almanız faydalı olabilir.

Menekşe - kırmızımsı renkte gözaltı halkalarının sorumlusu yaşlanma ve genetiktir. Gözaltında gördüğünüz şey aslında kan damarlarıdır. Cildiniz yaşlandıkça incelir, saydamlaşır ve cilt altındaki damar yapısı normalden daha görünür hale gelir.



Kahverengimsi-siyah gözaltı halkaları, cildin güneşten zarar görmesi ve genetik faktörlere bağlı oluşur. Buğday ve koyu renk ciltlilerde lekelenmeler daha da belirgin görülür.

Koyu, mor renkli gözaltı halkaları bir renk değişikliği değildir. Gözaltı ile yanak yağ yastıkçıklarında hacim azalması ve çökmesi sonucu arada boşluk ve gölgelerin oluşmasıdır. Bu çukurları ve gölgeleri dışarıdan bir krem ya da kapatıcı ile doldurmaya çalışmak mümkün değildir.

Bu mor halkalar yaşlanmayla ilgili olabileceği gibi gençlerde hatta çocuklarda bile görülebilir. Ayrıca mesela Arap kavminin belirgin özelliğidir.

Göz altı morlukları bazen sadece estetik bir problem olarak karşımıza çıkar ama bazı hastalıkların bir belirtisi olması da mümkündür.

Gözler altındaki mor halkalar bazı ailelerde daha çok görülür ve bunun tıpkı bacaklardaki varisler gibi ırsî bir özellik olduğu kabul edilir.

Gözler altındaki deri çok incedir ve deri altındaki geniş damarlardan kan akarken deriye mavimsi bir renk verir.



Deri ne kadar saydam ve açık ise bu halkalar da o kadar belirgin gözükür.

Gözler altında mor halkaların sık görülen sebepleri şunlar:

Saman nezlesi: Gözlerde kaşıntıya yol açan hastalıklarda, derinin ovalanması ve kaşınması derinin rengini koyulaştırır. Özellikle polen mevsiminde bu halkalar daha belirgindir. Bazı besin alerjileri de gözaltlarının koyulaşmasına sebep olabilir.

Güneşte kalma: Esmer tenli insanlar bile yazın güneşe maruz kaldıklarında, gözlerinin altındaki deride pigment artışı olabilir, çünkü güneş ışınları derideki hücrelerde melanin yapılmasını artırır. Melanin de deriye koyu bir renk verir.

İlaçlar: Damarları genişletme özelliği olan bütün ilaçlar gözler altında mor halkalara neden olabilir. Gözler altındaki deri ince ve narin olduğundan, damarların genişlemesi ve kan akımındaki artış deriye koyuluk verir.

Beslenme: Beslenme bozukluklarında da gözler altında morarmalar oluşabilir.

Yorgunluk ve uykusuzluk: Uykusuzluk ve aşırı yorgunluk derinin solmasına, bu da derinin hemen altındaki damarların daha belirgin olarak görülmelerine, yani mor halkalara yol açar.

Gebelik ve adet dönemi: Gebelik sırasında ve adet dönemlerinde de deri daha solgundur. Böylece deri altında seyreden damarlar daha belirgin olarak görülür, deri koyulaşır.

Dolaşım bozukluğu: Mor halkaların bir sebebi de kan akımının yavaşlaması yani dolaşım bozukluğudur. Kardiyo-egzersizler ile dolaşım hızlandırıldığında bunlar kaybolabilir.

Susuz kalmak: Susuzluk da benzer bir mekanizma ile mor halkaların oluşumunu kolaylaştırabilir.

Tedavi

Mor halkalara sebep olan bir hastalık varsa asıl önemli olan bunun tedavisidir. Bunun dışında çiğ patates dilimlerinin veya çay torbalarının gözlerin altına uygulanması bir yöntemdir.



Bol sıvı içilmesi, yeterli uyku da bu hoşa gitmeyen halkaların azalmasına yardımcı olabilir. Bu halkalar makyaj malzemeleri ile de geçici olarak kapatılabilir.