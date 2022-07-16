Göz altı torbalarına ne iyi gelir ve nasıl geçer? En hızlı doğal çözüm

Bu göz torbası solüsyonu için ihtiyacınız olan malzemeler cam bir sprey şişe, aynı zamanda limon yağı, lavanta yağı ve kuşburnu yağı. Birde Aloe Vera.

Cilde İnanılmaz Faydalı!

Cam sprey şişenin içine limon ve lavanta esanslarının yağını, aloe vera jelini ve kuşburnu yağını dökün. Sonra iyice çalkalayın. Bahsi geçen malzemeler bu özel kullanım alanı için mükemmeldir çünkü bunların içinde sağlıklı bir cilt için gereken her türlü bileşenle dolup taşmakta! Örneğin, aloe veranın faydaları arasında iltihaplanmayı önleyici ve aynı zamanda cildi iyileştirici özellikler bulunmaktadır. Bu arada kuşburnu yağı cildinizin yenilenmesine yardımcı olabilecek esas yağ asitleri içerir. Lavanta ve limon yağı ise hem antimikrobiyal hem de güçlü antioksidan maddeler içerir.

Uyumadan önce yüzünüzü yıkayın, makyajınızı çıkarın ve bunu bir rutin haine getirin. Daha sonra gözlerinizi kapayın ve göz torbası solüsyonunu yüzünüze sıkın.

Nazik bir şekilde gözünüzün altındaki ve etrafındaki solüsyonu ovalayın. Kurumaya bırakın. Başınızı ve boynunuzu destekleyen kaliteli yastıklarda uyuduğunuza emin olun. Ayrıca televizyon gibi dikkat dağıtan materyalleri kapatarak odayı olabildiğince karanlık bir hale getirin. Bunlar gibi diğer etmenlerin ortadan kaldırılması, uyandığınızda gözlerinizin altındaki koyu halkaların daha az belirgin olmasını sağlayacaktır.

Göz torbası solüsyonu için hazırlanan bu tarif 20 kullanım içindir. Hazırlanması yaklaşık 5 dk sürmektedir.

GÖZ TORBASI SOLÜSYONU İÇİN GEREKEN MALZEMELER

Yarım ons kuşburnu çekirdeği yağı

Yarım ons saf aloe vera jeli

10 damla lavanta esansı yağı

5 damla limon esansı yağı

1 cam sprey şişe

Nasıl yapılır?

Göz torbası solüsyonunu yapmak için talimatlar: Bir cam şişeye tüm malzemeleri koyun ve karışana kadar iyice çalkalayın. Gece yatmadan önce yüzünüzü yıkayın ve makyajınızı çıkartın. Gözlerinizin kapalı olduğuna emin olarak solüsyonu yüzünüze sıkın. Solüsyonu gözlerinizin altına ve etrafına yedirin. Yatağa gitmeden önce kurumasını bekleyin. Başınızı destekleyen kaliteli bir yastıkta uyuduğunuza emin olun ve uyku kalitenizi düşürecek her türlü etmenden kaçının.