Göz altı torbaları için doğal yöntemler

Göz altı torbaları, vücudun en çok dikkat çeken bölgesinde oldukları için çoğu insanı rahatsız eder. Göz altı torbalarının giderilmesi için birçok doğal ve bitkisel yöntem bulunmaktadır.

Göz altı torbası neden oluşur?

Yaş

Düzensiz beslenme

Genetik

Kronik hastalıklar

Uykusuzluk

Alerjik hastalıklar

Sigara kullanımı

Alkol kullanımı

Yöntemleri şu şekilde sıralamak mümkün:

*İki çay torbasını 3-5 dakika süre ile ıslatın. 20 dakika süre ile buzdolabında soğutun. Hafif sıkarak suyun fazlasını alın ve göz altı torbalarının üzerine koyun. 15-20 dakika boyunca çay torbalarının göz altı torbası ile temas ettirin.

*Çayı demlendikten sonra çıkarılıp buzdolabında soğutulmuş çay poşetlerini, zeytinyağı ile silinmiş göz altlarına koyarsanız, bir süre sonra çayın içindeki maddelerin etkisi ile göz altı torbalarınızdaki şişlikler inmeye başlayacaktır.