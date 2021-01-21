Göz altı morluklarına ne iyi gelir? Göz altı morlukları için doğal çözüm

Göz altı morlukları olarak da adlandırılan ve alt göz kapaklarının altında koyu halkalar şeklinde ortaya çıkan durum, kadınlarda ve erkeklerde yaygın olarak görülür. Çoğu zaman göz altı torbalarının da eşlik ettiği göz altı morlukları kişinin olduğundan daha yaşlı görünmesine neden olur.

Göz altı morlukları olmuşmaması için ne yapılmalı?

1- Zararlı alışkanlıklardan uzak durulmalı: Günlük yaşamda kahve, çay ve sigara gibi sıklıkla tüketilen alışkanlıklar, uzun vadede birçok komplikasyona yol açıyor. Göz altı morlukları da bunlardan biridir. Bu alışkanlıklardan uzak durmak, en azından belli bir oranda tüketimini azaltmak çok daha canlı bir cilt dokusuna sahip olmak için yeterlidir.

2- Uyku ve beslenme saatlerine dikkat: Uyku saatlerine maksimum oranda dikkat edilmelidir. Aynı zamanda kahvaltı öğünü atlanmamalı ve protein açısından zengin olan gıdalar tercih edilmelidir.

Göz altı morluklarına ne iyi gelir?

1- Patates maskesi: Gündelik yaşamda kadınların bir numaralı tercihi olan patates maskesi haftada iki kere uygulanabilir. Hazırlanışı son derece pratiktir. Morlukları tamamen gidermese de büyük ölçüde azalmasını sağlar.

2- Diğer maskeler: Gül suyu, ada çayı, süt ve nane gibi organik ürünlerle hazırlanacak maskeler de göz altı morluğu şikayetlerinin önüne geçmek için idealdir.