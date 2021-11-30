Göz altı morluklarına iyi gelen besinler
Göz altı morlukları, kalıtımsal bir durumdur. Ancak çevresel faktörler ve hastalıklar da göz altı morluklarında artışa yol açabilir.
Göz altı morluklarına ne iyi gelir: Göz altı morluklarına iyi gelen besinler
- Salatalık
- Çay poşeti
- Patates
- Maydanoz
- Limon suyu
- Süt
- Avokado
- Badem yağı
Kısa bilgiler
Göz kapagi seyirmesi nedir?
Göz kapağının belli bir süre boyunca istemsiz olarak hareket etmesine göz seyirmesi adı verilmektedir. Tıptaki adı blefarospazm olan göz seyirmesi, halk arasında ise göz atması olarak bilinir. Bu durumun nedenleri; uykusuzluktan, magnezyum eksikliğine kadar pek çok etkenden kaynaklanıyor olabilir.