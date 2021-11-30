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Kadın - Aile Göz altı morluklarına iyi gelen besinler
Kadın - Aile

Göz altı morluklarına iyi gelen besinler

Göz altı morlukları, kalıtımsal bir durumdur. Ancak çevresel faktörler ve hastalıklar da göz altı morluklarında artışa yol açabilir.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 16:12:00 - 2021-11-30 16:19:38
Göz altı morluklarına iyi gelen besinler

Göz altı morluklarına ne iyi gelir: Göz altı morluklarına iyi gelen besinler

  • Salatalık
  • Çay poşeti
  • Patates
  • Maydanoz
  • Limon suyu
  • Süt
  • Avokado
  • Badem yağı

Kısa bilgiler

Göz kapagi seyirmesi nedir?

Göz kapağının belli bir süre boyunca istemsiz olarak hareket etmesine göz seyirmesi adı verilmektedir. Tıptaki adı blefarospazm olan göz seyirmesi, halk arasında ise göz atması olarak bilinir. Bu durumun nedenleri; uykusuzluktan, magnezyum eksikliğine kadar pek çok etkenden kaynaklanıyor olabilir.

 

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