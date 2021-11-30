Göz altı morluklarına ne iyi gelir: Göz altı morluklarına iyi gelen besinler

Salatalık

Çay poşeti

Patates

Maydanoz

Limon suyu

Süt

Avokado

Badem yağı

Kısa bilgiler

Göz kapagi seyirmesi nedir?

Göz kapağının belli bir süre boyunca istemsiz olarak hareket etmesine göz seyirmesi adı verilmektedir. Tıptaki adı blefarospazm olan göz seyirmesi, halk arasında ise göz atması olarak bilinir. Bu durumun nedenleri; uykusuzluktan, magnezyum eksikliğine kadar pek çok etkenden kaynaklanıyor olabilir.