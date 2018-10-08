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Göz altı halkaları derdine son!

Güzel bir bakış yüzü aydınlatır. Sebepleri farklı olsa da, göz altınızda oluşan çukurlar, torbalar ve koyu renkli halkalar sizi yorgun, uykusuz ve mutsuz gösterir. Bu görüntüden kurtulmak için evde rahatlıkla uygulayabileceğiniz bu tavsiyeleri kulak ardı etmeyin. İşte, o tavsiyeler...

08 Ekim 2018 Pazartesi 21:15
Göz altı halkaları derdine son!

ARTIK KAHVE YERİNE YEŞİL ÇAY İÇECEKSİNİZ

Özellikle her gün kahve içenlerdenseniz, bu alışkanlığınızı yeşil çay ile değiştirebilirsiniz. Kahve hem geceleri uyumanızı zorlaştırırken göz altı halkalarınızın da oluşmasına yol açıyor. Ayrıca yeşil çay, güçlü antioksidana sahip olduğu için göz altı halkalarınızın erken çıkmasını önler.

DAHA FAZLA SEBZE TÜKETİN

Ispanak ve brokoli gibi demir oranı fazla olan sebzeler, koyu halkaların tedavisi için oldukça etkilidir. Çünkü demir oranı yüksek sebzeler, kan dolaşımını daha iyi sağlar. Bilimsel olarak yapılan araştırmalara göre ise koyu halkaların sadece derinin altına oturan kan damarları olduğu söyleniyor. Eğer göz altınızdaki deri, vücudunuzdaki diğer bölgelere göre daha ince ise daha belirgin bir görünüm olur.

SU İÇMEYİ UNUTMAYIN

Göz altında oluşan koyu halkalardan kurtulmanın diğer yollarından biri ise sudur. Vücudunuzun ihtiyacı olan su miktarını karşılayarak göz altı halkalarını azaltabilirsiniz. Eğer su içmeyi unutanlardansanız, telefonunuza indireceğiniz hatırlatma uygulamaları ile vücudunuzun ihtiyacı olan günlük su miktarını öğrenip düzenli olarak tüketebilirsiniz.

SIRT ÜSTÜ YATMAYA ÇALIŞIN

Geceleri yatarken mümkün olduğunca sırt üstü yatmaya çalışın. Çünkü yan yatma sonucu göz altınızdaki sıvı akışı gerçekleşmeyecek ve bu da göz altı torbalarınızın oluşmasına sebep olacaktır. Ayrıca yüz üstü yatmak da yüzünüzün yastığa baskı yapması sonucu kırışıklıklar ile erken tanışmanıza yol açacaktır.

MAYDANOZ MASKESİ SİZE İYİ GELECEK

Lifli sebzeler arasında yer alan maydanoz, cildi aydınlatmaya katkı sağlayan vitamin C ve K kaynağıdır. Bu nedenle evde hazırlayacağınız maydanoz ile göz altlarınıza maske yapın.

GÜNEŞ KORUMA FAKTÖRLÜ ÜRÜN KULLANMAYI İHMAL ETMEYİN

Gece kremi gibi dışarıda olduğunuz boyunca güneş koruma faktörlü krem kullanın. Bunlar derinizi koruyarak göz halkalarınıın oluşumunu engeller.

SALATALIK, PATATES DEYİP GEÇMEYİN!

Buz, buzlukta bekletilmiş kaşık, soğuk salatalık ya da patates gibi soğuk şeyleri göz altınızda bekletin. Böylece göz altınızdaki şişlikler azalacaktır.

 

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 21:15
  1. göz altı morlukları
  2. göz altı torbaları
  3. sağlık

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