Göstericiler polise ateş açtı

Münübe Yılmaz

Amerika’da siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesi üzerine yapılan gösterilerde protestocular bugün polisin üzerine ateş açtı. ABD'nin Missouri eyaletinin St Louis şehrindeki gösterilerde protestocuların ateş açması üzerine yaralanan dört polis hastaneye kaldırılırken, polislerin hayatı tehlikesinin olmadığı kaydedildi. St Louis Polis Merkezi’nin Tweeter’dan yaptığı açıklamada “Tüm polislerimizi hastaneye sevk ettik. Yaralıların hayatı tehlike taşımadığını da bildirmek istiyoruz” ifadelerine yer verildi. Amerikalı siyahi Floyd’un öldürülmesinden bu yana devam eden protestolar üzerine açıklama yapan Beyaz Saray belediye başkanları ve valileri gösteriler sona erene kadar kapsamlı bir güvenlik uygulaması başlatmaya davet ederek “Eğer eyalet veya şehirler insanların mallarını ve canlarını koruyacak gerekli adımları atmazlarsa, biz de problem çözmek için orduyu sokağa göndereceğiz” açıklamasında bulundu.