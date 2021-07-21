  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bayramın ikinci gününde korona tablosunda son durum!
Brüksel'deki "kağıtsızlar" hükümet ile görüşmeleri sonucunda açlık grevlerini askıya aldı
Orman yangını kontrol altına alındı
"AB burada söz sahibi değil"
Dünya Göstericiler İran’da bir tankı ateşe verdi! Hamaney aleyhine sloganlar atıldı
Dünya

Göstericiler İran’da bir tankı ateşe verdi! Hamaney aleyhine sloganlar atıldı

İran'da Arapların yoğunlukta bulunduğu Huzistan eyaletinde su kesintileri nedeniyle devam eden protestoların 6'ncı gününde bir polis ve bir gösterici öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-07-21 18:56:00 - 2021-07-21 18:56:45

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Huzistan eyaletine bağlı Bender Mahşehr Vali Yardımcısı Feridun Benderi, akşam saatlerinde kentte yaşanan olaylara ilişkin bilgi verdi.

Benderi, "Göstericilerin Talegani kasabasında bir çatıdan ateş etmeleri sonucu polis memurlarından biri hayatını kaybetti ve bir diğeri de bacağından yaralandı" dedi.

Vali Yardımcısı Benderi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Hamaney aleyhine sloganlar atıldı

Huzistan eyaletindeki gösteriler 6'ncı gününde Ahvaz, İze, Mahşehr, Hurremşehr, Abadan, Susengerd ve Şadgan kentlerinde devam ediyor, göstericilerle polis arasında çatışma çıktığı belirtiliyor.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, İze kentindeki yüzlerce gösterici, ülke lideri Ali Hamaney'i hedef alarak, "Kahrolsun Hamaney" sloganları attı. Aynı kentte polisin silahlı müdahalesi esnasında eylemcilerden Muhammed Abdullahi'nin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Böylece hayatını kaybeden göstericilerin sayısı en az 4 oldu. Emniyet güçlerinin göz yaşartıcı gaz ve silah kullandığı gösterilerde Susengerd kentinde eylemciler tarafından bir tank ateşe verildi.

Huzistan eyaletinin önemli su kaynaklarından "Hur'ul-Azim" göletlerinin ve Kerhe Nehri'nin kuruması ve Karun Nehri'nden başka bölgelere su transferi için hazırlanan projeye izin verilmesinin ardından ortaya çıkan içme suyuna erişim sorunu nedeniyle Hamidiye, Bostan, Şadigan, Şuş, Danyal ve Mahşehr kentlerinde 14 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerinde gösteriler başlamıştı.

Çıkan olaylarda en az 3 göstericinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Kaynak: K24

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay