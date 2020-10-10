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Dünya Göstericiler cezaevinden kaçırmıştı... Yeniden tutuklandı
Dünya

Göstericiler cezaevinden kaçırmıştı... Yeniden tutuklandı

Kırgızistan’da göstericilerin cezaevinden kaçırdığı eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in yeniden tutuklandığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 18:29:00 -
Göstericiler cezaevinden kaçırmıştı... Yeniden tutuklandı

Kırgızistan’da başlayan protestolarda destekçileri tarafından cezaevinden çıkarılan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in, güvenlik güçleri tarafından bugün yeniden tutuklandığı belirtildi.

Kırgızistan'da geçen Pazar günü 16 partinin katılımıyla düzenlenen parlamento seçimleri sonrası seçim barajını geçemeyen 12 siyasi partinin üyeleri ve destekçileri başkent Bişkek'te seçim sonuçlarını protesto etmişti. Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu (MSK) ise Salı günü polisle protestocular arasında çıkan çatışmaların ardından seçim sonuçlarını iptal etmişti.

Çıkan olaylarda göstericiler siyasi mahkumların kaldığı Milli Güvenlik Devlet Komitesi’ndeki cezaevine giderek, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’i, eski Başbakan Sapar İsakov’u ve eski milletvekilleri Sadır Caparov ile Ravşan Ceenbekov’u cezaevinden çıkarmışlardı.

 

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