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Görüşmelere başlandı! Mevlüt Erdinç adım adım Fenerbahçe'ye

Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran tecrübeli golcü Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe ile görüşmelere başladı.

30 Ağustos 2019 Cuma 15:11
Görüşmelere başlandı! Mevlüt Erdinç adım adım Fenerbahçe'ye

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet bölgesi için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler son olarak Başakşehir'de forma giyen Mevlüt Erdinç'i kadroya katmak için harekete geçti.

Mevlüt Erdinç hamlesi

Fenerbahçe'nin Mevlüt Erdinç ile görüşme halinde olduğu belirtildi Başakşehir'e 2017-2018 sezonunun başında Hannover'den bedelsiz transfer olan Mevlüt Erdinç, geçen sezonu Antalyaspor'da kiralık geçirmişti. 32 yaşındaki futbolcu, Akdeniz ekibinde 27 resmi maçta 14 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 15:11
  1. Antalya
  2. Mevlüt Erdinç
  3. Fenerbahçe
  4. Medipol Başakşehir

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