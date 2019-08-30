Görüşmelere başlandı! Mevlüt Erdinç adım adım Fenerbahçe'ye Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran tecrübeli golcü Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe ile görüşmelere başladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet bölgesi için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler son olarak Başakşehir'de forma giyen Mevlüt Erdinç'i kadroya katmak için harekete geçti. Mevlüt Erdinç hamlesi Fenerbahçe'nin Mevlüt Erdinç ile görüşme halinde olduğu belirtildi Başakşehir'e 2017-2018 sezonunun başında Hannover'den bedelsiz transfer olan Mevlüt Erdinç, geçen sezonu Antalyaspor'da kiralık geçirmişti. 32 yaşındaki futbolcu, Akdeniz ekibinde 27 resmi maçta 14 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

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