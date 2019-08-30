Görüşmelere başlandı! Mevlüt Erdinç adım adım Fenerbahçe'ye
Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran tecrübeli golcü Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe ile görüşmelere başladı.30 Ağustos 2019 Cuma 15:11
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet bölgesi için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler son olarak Başakşehir'de forma giyen Mevlüt Erdinç'i kadroya katmak için harekete geçti.
Mevlüt Erdinç hamlesi
Fenerbahçe'nin Mevlüt Erdinç ile görüşme halinde olduğu belirtildi Başakşehir'e 2017-2018 sezonunun başında Hannover'den bedelsiz transfer olan Mevlüt Erdinç, geçen sezonu Antalyaspor'da kiralık geçirmişti. 32 yaşındaki futbolcu, Akdeniz ekibinde 27 resmi maçta 14 gol ve 3 asistlik katkı verdi.
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